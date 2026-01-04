Azucena Quiroz Lozada, quien había sido reportada como desaparecida el pasado 30 de diciembre en el municipio de Cuautepec, Hidalgo, fue localizada sin vida. La mujer fue hallada envuelta en plástico y con un impacto de arma de fuego en la cabeza, a un costado de la carretera estatal en el municipio de Almoloya.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Azucena salió de su domicilio en Cuautepec con destino a la localidad de San Juan Tecocomulco, donde realizaría una entrega de mesas y sillas como parte de su negocio; sin embargo, no llegó a su destino ni regresó a su hogar.

Ante la desaparición, familiares y vecinos iniciaron su búsqueda y presentaron la denuncia correspondiente ante las autoridades.

Se informó que Azucena, de 45 años, viajaba en una camioneta con placas HMC-7061-H, utilizada para su negocio de arrendamiento de mesas y sillas. Como media filiación, tenía una estatura aproximada de 1.70 metros y un peso de 60 kilogramos. Al momento de su desaparición vestía zapatos color café, pantalón de mezclilla y chamarra gris. Como señas particulares, presentaba cicatrices por quemaduras en el brazo y la espalda.

La mañana de ayer también se reportó el hallazgo de un cadáver en un camino vecinal del municipio de Almoloya, luego de que vecinos alertaran a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo envuelto en plástico.

Al acudir al sitio, ubicado sobre la carretera estatal Apan–La Unión, en el tramo hacia la localidad de San Lorenzo Xicoténcatl, las autoridades localizaron el cuerpo de una mujer con un impacto de arma de fuego en la cabeza, abandonado a un costado de la vía. Posteriormente, se confirmó que se trataba de Azucena Quiroz Lozada.

