San Cristóbal de las Casas, Chis; 3 de enero.- Un total de 157 agentes de la Policía Municipal y Vialidad y comandantes de la corporación, de Cintalapa, Jiquipilas y Ocozocoautla, ayuntamientos en poder del Morena y PVEM, fueron detenidos durante un operativo que llevaron a cabo elementos del Fuerza Reacción Inmediata Pakal, Ejército, Guardia Nacional, Policía Federal Ministerial y Guardia Estatal; por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Fuentes oficiales informaron que, en el municipio de Jiquipilas, fueron detenidos 31 agentes de la Policía, el director de la corporación Carlos Alberto "N" y un oficial de Vialidad.

Detienen a 157 policías en Chiapas; presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Foto: Especial.

También fueron asegurados teléfonos celulares y 16 bolsas con marihuana.

En Ocozocoautla fueron arrestados 68 agentes de la Policía Municipal, entre estos el comandante Javier "N".

Ahí, el Ministerio Público aseguró 75 teléfonos celulares, 11 radios de comunicación, 17 bolsas con mariguana, cuatro cartuchos del calibre 22, ponchallantas y un arma hechiza.

En Cintalapa, son 58 los agentes de la Policía Municipal, entre rasos, primero y segundo, a los que se les incautó 75 teléfonos celulares y 23 bolsas con marihuana, explicaron.

Desde el sábado 28 de diciembre, más de 500 soldados y policías mantienen un operativo en los municipios de Villaflores, Jiquipilas, Ocozocoautla y Cintalapa, después de la quema de dos bares y el rapto de ocho personas, dos empresarios y seis meseros, que horas después fueron hallados sin vida siete de ellos.

Los agentes de la corporación fueron trasladados a Tuxtla, para quedar a disposición de un juez. Las instalaciones de la corporación quedaron aseguradas.

El 12 de agosto del 2024, los soldados y Policías detuvieron a 59 elementos de la Policías Municipales de Cintalapa y al director de la corporación, Ulber Martínez Flores, considerado mano derecha del alcalde del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ernesto Cruz Díaz.

De este total de detenidos, solo diez agentes de la corporación se les dictó auto de formal prisión por los delitos cometidos por servidores públicos y extorsión agravada, entre ellos el director de la corporación.

Los demás agentes que quedaron a disposición de un Juez, son: Amet “N”, Juan “N”, José “N”, Luciano “N”, Rafael “N”, Jesús “N”, Sandra “N”, José Iván “N” y Óscar “N”, por los delitos de extorsión agravada y abuso de autoridad en perjuicio de un ciudadano, el 27 de junio del 2025.

El ayuntamiento de Jiquipilas que preside Blanca Yaneth Chiu López, es del Morena, mientras que el alcalde de Ocozocoautla, Francisco Javier Chambé Morales, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El 16 diciembre del 2024, fueron detenidos 92 agentes de la Policía Municipal de Comitán, así como integrantes de un grupo paramilitar conocido como Los Zorros y el director de la corporación José Santiago Alfaro Villegas, el mayor golpe contra un ayuntamiento por sus vínculos con criminales.

También han sido detenidos 65 elementos de la Policía Municipal de Villaflores, Villa Corzo, el 25 de enero del 2025.

dmrr/cr