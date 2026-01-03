Mérida, Yucatán. - Venezolanos que viven en esta localidad, salieron a las calles para festejar la detención de Nicolás Maduro y gritar que ahora ese país " finalmente es libre..".

Los venezolanos recorrieron calles de Mérida con carteles y la bandera venezolana para gritar que sus familiares- aún en ese país- ya podrán ser libres.

Los venezolanos llegaron hasta el monumento a la Patria ubicado en el Paseo de Montejo para apoyar la intervención de los E. U y detener a "Maduro, nefasto dictador".

Asimismo señalaron que Venezuela podrá ahora "respirar los aires de libertad y su gente quitarse el yugo dictatorial".

Los venezolanos residentes en Mérida dejaron en su recorrido carteles de apoyo a la intervención de EU para detener a Maduro.

