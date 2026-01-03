Más Información

Maduro ya está en EU; avión que lo traslada aterriza en Nueva York

Estados Unidos descabeza al gobierno de Venezuela; sigue aquí la cobertura minuto a minuto

AMLO sale de su retiro y acusa secuestro de Maduro por EU; "mis convicciones me impiden callar"

EU ocupará el vacío que deja Maduro: Trump; "vamos a dirigir el país" hasta la transición

Trump dice que vio la detención de Maduro "en directo"; fue "como un show de tv"

Captura de Maduro: Así es el USS Iwo Jima (LHD-7), el buque de asalto anfibio que traslada al líder venezolano a EU

EU captura a Nicolás Maduro: Así fue “Absolute Resolve”, la operación para detener al líder venezolano

Trump difunde foto de captura de Nicolás Maduro; es trasladado a Nueva York

Países de AL han buscado a México tras ataque de EU a Venezuela, dice Sheinbaum; hace un llamado a la unidad

Comunidad internacional reacciona a ataques de EU a Venezuela y captura de Maduro; entre petición de explicaciones y el llamado al diálogo

Manifestantes “estrenan” embajada de EU en México; exigen liberación de Maduro y paz en Venezuela

EU acusa a Maduro de alianzas con cárteles mexicanos como el de Sinaloa y "Los Zetas"; dio pasaportes a narcotraficantes

El que trasladó al presidente venezolano, , desde Guantánamo aterrizó este sábado en Nueva York, donde está previsto que comparezca, junto a su esposa Cilia Flores.

Se prevé que el líder chavista y su esposa comparezcan en los próximos días ante un tribunal federal para responder a acusaciones de narcoterrorismo, tras haber sido capturados la madrugada de este sábado por fuerzas estadounidenses en Caracas.

