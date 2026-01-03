El avión Boeing 757 que trasladó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, desde Guantánamo aterrizó este sábado en Nueva York, donde está previsto que comparezca, junto a su esposa Cilia Flores.

Se prevé que el líder chavista y su esposa comparezcan en los próximos días ante un tribunal federal para responder a acusaciones de narcoterrorismo, tras haber sido capturados la madrugada de este sábado por fuerzas estadounidenses en Caracas.

Lee también Trump dice que vio la detención de Nicolás Maduro "en directo"; fue "como un show televisivo"

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg