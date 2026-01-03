Más Información
Captura de Maduro: Así es el USS Iwo Jima (LHD-7), el buque de asalto anfibio que traslada al líder venezolano a EU
EU captura a Nicolás Maduro: Así fue “Absolute Resolve”, la operación para detener al líder venezolano
Países de AL han buscado a México tras ataque de EU a Venezuela, dice Sheinbaum; hace un llamado a la unidad
Comunidad internacional reacciona a ataques de EU a Venezuela y captura de Maduro; entre petición de explicaciones y el llamado al diálogo
El avión Boeing 757 que trasladó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, desde Guantánamo aterrizó este sábado en Nueva York, donde está previsto que comparezca, junto a su esposa Cilia Flores.
Se prevé que el líder chavista y su esposa comparezcan en los próximos días ante un tribunal federal para responder a acusaciones de narcoterrorismo, tras haber sido capturados la madrugada de este sábado por fuerzas estadounidenses en Caracas.
Lee también Trump dice que vio la detención de Nicolás Maduro "en directo"; fue "como un show televisivo"
Minuto a minuto: Estados Unidos ataca Venezuela y captura a Nicolás Maduro; Caracas denuncia "secuestro" del líder chavista
