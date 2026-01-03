Aeronave que traslada a Maduro a EU habría hecho una escala en Puerto Rico por "emergencia médica" del líder venezolano, reportan

Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, fue capturado en la madrugada de este 3 de enero, luego de que militares estadounidenses bajo el mando de Donald Trump realizaran "un ataque a gran escala".

Por medio de su red Truth Social, el presidente estadounidense Donald Trump informó que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores estaban siendo trasladados a Estados Unidos, donde se enfrentará a un juez en Nueva York.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país", afirmó Trump.

En los últimos minutos, Telemundo 47 conoció por medio de una fuente cercana al gobierno estadounidense que la aeronave donde se transporta a Maduro hacia el país norteamericano tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en la base militar Ramey en Aguadilla, Puerto Rico.

Se sabe que dicho aterrizaje se habría realizado por una "emergencia médica" del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro.

Las fuentes cercanas al medio de comunicación aseguraron que dicha emergencia fue "una parada muy corta", y luego continuaron marcha a alta mar, desde donde será trasladado a una embarcación que lo llevaría a Nueva York, donde será judicializado.

Por otro lado, la isla caribeña ha informado que desde hace varias horas su espacio aéreo se encuentra cerrado de manera temporal, esto de acuerdo con la orden de seguridad emitida por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos.

