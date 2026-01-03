Más Información

EU ocupará el vacío de poder que deja Nicolás Maduro: Trump; "vamos a dirigir el país" hasta que haya una transición

Minuto a minuto: Estados Unidos ataca Venezuela y captura a Nicolás Maduro; Caracas denuncia "secuestro" del líder chavista

Trump difunde foto de captura de Nicolás Maduro; es trasladado a Nueva York

Aeronave que traslada a Maduro a EU habría hecho una escala en Puerto Rico por "emergencia médica" del líder venezolano, reportan

Trump dice que vio la detención de Maduro "en directo"; fue "como un show de tv"

Maduro enfrenta cargos de narcotráfico y terrorismo en EU: Pam Bondi; "enfrentarán todo el rigor de la justicia"

Que Cuba "ponga sus barbas a remojar", dice Marco Rubio, tras captura de Maduro; "es un desastre, gobernado por hombres seniles"

"Llegó la hora de la libertad" para Venezuela: María Corina Machado; Trump analizará una posible presidencia de la líder opositora

New York Times califica de "ilegal e imprudente" el ataque de EU en Venezuela; alerta por repunte de violencia y "sufrimiento"

Comunidad internacional reacciona a ataques de EU a Venezuela y captura de Maduro; entre petición de explicaciones y el llamado al diálogo

"Algo se tiene que hacer con México", dice Trump tras ataques en Venezuela; captura de Maduro “no buscaba” ser un mensaje para Sheinbaum

Maduro visitó México tres veces por invitación de AMLO; no ha vuelto en el actual sexenio

, líder del régimen venezolano, fue capturado en la madrugada de este 3 de enero, luego de que militares estadounidenses bajo el mando de realizaran "un ataque a gran escala".

Por medio de su red Truth Social, el presidente estadounidense Donald Trump informó que Nicolás Maduro y su esposa estaban siendo trasladados a Estados Unidos, donde se enfrentará a un juez en Nueva York.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país", afirmó Trump.

En los últimos minutos, Telemundo 47 conoció por medio de una fuente cercana al gobierno estadounidense que la aeronave donde se transporta a Maduro hacia el país norteamericano tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en la base militar Ramey en Aguadilla, Puerto Rico.

Nicolás Maduro. Foto: AFP
Nicolás Maduro. Foto: AFP

Se sabe que dicho aterrizaje se habría realizado por una "emergencia médica" del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro.

Las fuentes cercanas al medio de comunicación aseguraron que dicha emergencia fue "una parada muy corta", y luego continuaron marcha a alta mar, desde donde será trasladado a una embarcación que lo llevaría a Nueva York, donde será judicializado.

Por otro lado, la isla caribeña ha informado que desde hace varias horas su espacio aéreo se encuentra cerrado de manera temporal, esto de acuerdo con la orden de seguridad emitida por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos.

