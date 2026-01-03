Más Información

EU ocupará el vacío de poder que deja Nicolás Maduro: Trump; "vamos a dirigir el país" hasta que haya una transición

EU ocupará el vacío de poder que deja Nicolás Maduro: Trump; "vamos a dirigir el país" hasta que haya una transición

Minuto a minuto: Estados Unidos ataca Venezuela y captura a Nicolás Maduro; Caracas denuncia "secuestro" del líder chavista

Minuto a minuto: Estados Unidos ataca Venezuela y captura a Nicolás Maduro; Caracas denuncia "secuestro" del líder chavista

Trump dice que vio la detención de Maduro "en directo"; fue "como un show de tv"

Trump dice que vio la detención de Maduro "en directo"; fue "como un show de tv"

Maduro enfrenta cargos de narcotráfico y terrorismo en EU: Pam Bondi; "enfrentarán todo el rigor de la justicia"

Maduro enfrenta cargos de narcotráfico y terrorismo en EU: Pam Bondi; "enfrentarán todo el rigor de la justicia"

Trump confirma ataques de EU a Venezuela; asegura que Maduro fue capturado y está fuera del país

Trump confirma ataques de EU a Venezuela; asegura que Maduro fue capturado y está fuera del país

"Llegó la hora de la libertad" para Venezuela: María Corina Machado; Trump analizará una posible presidencia de la líder opositora

"Llegó la hora de la libertad" para Venezuela: María Corina Machado; Trump analizará una posible presidencia de la líder opositora

México condena acciones militares de Estados Unidos en Venezuela; llama a respetar el derecho internacional

México condena acciones militares de Estados Unidos en Venezuela; llama a respetar el derecho internacional

New York Times califica de "ilegal e imprudente" el ataque de EU en Venezuela; alerta por repunte de violencia y "sufrimiento"

New York Times califica de "ilegal e imprudente" el ataque de EU en Venezuela; alerta por repunte de violencia y "sufrimiento"

Comunidad internacional reacciona a ataques de EU a Venezuela y captura de Maduro; entre petición de explicaciones y el llamado al diálogo

Comunidad internacional reacciona a ataques de EU a Venezuela y captura de Maduro; entre petición de explicaciones y el llamado al diálogo

Rusia exige una aclaración "inmediata" sobre el paradero de Nicolás Maduro; China condena los ataques militares contra Venezuela

Rusia exige una aclaración "inmediata" sobre el paradero de Nicolás Maduro; China condena los ataques militares contra Venezuela

"Algo se tiene que hacer con México", dice Trump tras ataques en Venezuela; captura de Maduro “no buscaba” ser un mensaje para Sheinbaum

"Algo se tiene que hacer con México", dice Trump tras ataques en Venezuela; captura de Maduro “no buscaba” ser un mensaje para Sheinbaum

Divide a políticos mexicanos detención de Maduro; unos celebran y otros condenan ataques

Divide a políticos mexicanos detención de Maduro; unos celebran y otros condenan ataques

El presidente de Estados Unidos, , dijo este sábado que tendría que "analizar" si respalda a la Premio Nobel de la Paz y líder opositora María Corina Machado como líder de una transición en tras la captura del actual mandatario del país sudamericano, Nicolás Maduro.

Preguntado en una entrevista con la cadena Fox News sobre si apoyaría a Machado para que asuma el poder en Venezuela después de que fuerzas especiales estadounidenses sacaran de Caracas a Maduro y su esposa, , Trump respondió: "Bueno, vamos a tener que analizarlo ahora mismo".

"(En Venezuela) tienen a una vicepresidenta, como saben. Es decir, no sé qué tipo de elecciones fueron esas, pero, saben, las elecciones de Maduro fueron una vergüenza", insistió el republicano, que acusa al venezolano de liderar una red de narcotráfico.

Lee también

La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, habla durante una conferencia de prensa en las instalaciones de representación del gobierno en Oslo, Noruega. Foto: AP
La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, habla durante una conferencia de prensa en las instalaciones de representación del gobierno en Oslo, Noruega. Foto: AP

Trump insistió en que Maduro - a quien EU no reconoce como presidente legítimo de Venezuela- tuvo unas "elecciones amañadas" en 2024, por lo que la "gente no siente ningún aprecio por él".

"Tenía muy pocas lealtades, si es que tenía alguna. Era un dictador, un tipo duro, y gobernó con mano dura, y la gente no puede creer la suerte que tuvo", agregó el presidente estadounidense.

María Corina Machado, figura de la oposición venezolana

Machado, vista como la figura clave de la oposición venezolana, recibió el Premio Nobel de la Paz en 2025 por su lucha por la democracia en su país. Tras conocerse la noticia, la activista y política dedicó el galardón a Trump, quien le ha agradecido en varias ocasiones por el gesto.

Al verse imposibilitada para presentarse como candidata por la coalición opositora, Machado dio su apoyo al exdiplomático Edmundo González, al que su plataforma y varios gobiernos internacionales reconocen como verdadero ganador de los comicios en los que Maduro se adjudicó la victoria.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, denunció este sábado que se desconoce el paradero del presidente del país, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores, y pidió una prueba de vida a EU, después de que Trump confirmara un ataque contra el país y anunciara la captura de ambos para responder ante la Justicia estadounidense.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

ESTA /iStock/Prostock-Studio

Costo para tramitar el permiso ESTA en 2026 y viajar sin visa a Estados Unidos

Pasaporte Mexicano. Foto: iStock/Bradai Abderrahmen

Precio del pasaporte mexicano 2026: Requisitos actualizados y cómo sacar fácil la cita por internet, WhatsApp o teléfono

Beca Rita Cetina 2026 estos alumnos de primaria DEBEN registrarse en enero para recibir el apoyo $1,900 pesos. Foto: Especial / Beca Rita Cetina

Beca Rita Cetina 2026: estos alumnos de primaria DEBEN registrarse en enero para recibir el apoyo $1,900 pesos

ISSSTE confirma PAGO DOBLE para pensionados y nueva edad de jubilación; esta la fecha exacta y el monto. Foto: Especial / ISSSTE

ISSSTE confirma PAGO DOBLE para pensionados y nueva edad de jubilación; esta la fecha exacta y el monto

¿Cómo registro mi número de celular Telcel y AT&T A partir del 9 de enero de 2026 será obligatorio. Foto: Especial

¿Cómo registro mi número de celular Telcel y AT&T? A partir del 9 de enero de 2026 será obligatorio