Trump confirma ataques de EU a Venezuela; asegura que Maduro fue capturado y está fuera del país

Minuto a minuto: Estados Unidos ataca Venezuela y captura a Nicolás Maduro; Caracas denuncia "secuestro" del líder chavista

Trump dice que vio la detención de Nicolás Maduro "en directo"; fue "como un show televisivo"

México condena acciones militares de Estados Unidos en Venezuela; llama a respetar el derecho internacional

Venezuela denuncia ataque de EU en cuatro estados; Maduro llama a lucha armada

"Llegó la hora de la libertad" para Venezuela: María Corina Machado; afirma que EU "cumplió su promesa de hacer valer la ley”

Videos: Reportan múltiples explosiones en Caracas, Venezuela; algunas zonas se quedaron sin electricidad

New York Times califica de "ilegal e imprudente" el ataque de EU en Venezuela; alerta por repunte de violencia y "sufrimiento"

Comunidad internacional reacciona a ataques de EU a Venezuela y captura de Maduro; entre petición de explicaciones y el llamado al diálogo

Rusia exige una aclaración "inmediata" sobre el paradero de Nicolás Maduro; China condena los ataques militares contra Venezuela

Embajada de México en Venezuela pide mantener la calma ante ataques de EU; aquí puedes llamar en caso de emergencia

"Algo se tiene que hacer con México", dice Trump tras ataques en Venezuela; captura de Maduro “no buscaba” ser un mensaje para Sheinbaum

Luego de los ataques a y la captura del presidente este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que "algo se tiene que hacer con México", pues insistió en que los cárteles del narcotráfico controlan al país.

Señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum es "muy agradable. Pero los cárteles están dirigiendo México. Ella no dirige México. Los cárteles lo dirigen".

El mandatario estadounidense afirmó en entrevista con Fox News que "le he preguntado muchas veces: ¿Te gustaría que acabáramos con los cárteles?".

Cuestionado sobre si la operación en Venezuela es un mensaje para México y para la presidenta Sheinbaum, luego de que el vicepresidente JD Vance dijera que “el tráfico de drogas debe parar”, Trump señaló que los ataques en Caracas y la captura de Maduro y su esposa Cilia “no buscaban” ser un mensaje para Sheinbaum.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos y Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: AP/EFE
Insistió en que “hemos sido muy amigables” con Sheinbaum, pero añadió que la Presidenta mexicana está “muy asustada con los cárteles” y que cuando le ha ofrecido ayuda contra éstos, la respuesta ha sido: “No, no, por favor, señor presidente, no”.

Por eso, insistió Trump, “tendremos que hacer algo, porque perdemos 300 mil personas, el número real podría ser 100 mil, pero son muchos, por las drogas. Drogas que vienen por la frontera sur. Algo tenemos que hacer con México”.

Maduro y su esposa serán llevados a Nueva York

Sobre la captura del líder venezolano, Nicolás Maduro, Trump dijo que Maduro y su esposa fueron trasladados al portaaviones USS Iwo Jima y serán llevados a Nueva York.

Añadió que no dejará que nadie del régimen de Maduro asuma el poder "Estamos tomando esa decisión en estos momentos. No podemos arriesgarnos a dejar que otra persona dirija [Venezuela] y simplemente retome lo que él dejó. Así que estamos tomando esa decisión ahora mismo. Nos involucraremos mucho en ello. Y queremos hacer justicia para el pueblo".

Trump también dijo que algunos estadounidenses resultaron heridos durante la captura de Maduro.

"Creo que no hemos tenido ninguna baja, debo decir, porque un par de chicos resultaron heridos. Pero regresaron y se supone que están en bastante buen estado", declaró Trump a Fox News.

El presidente de EU añadió que un helicóptero fue alcanzado durante la operación, pero que no se había perdido ninguna aeronave.

"No hemos perdido ninguna aeronave. Todas regresaron. Una de ellas, un helicóptero, resultó bastante dañada, pero la recuperamos", afirmó Trump.

