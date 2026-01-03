Más Información

Trump confirma ataques de EU a Venezuela; asegura que Maduro fue capturado y está fuera del país

Minuto a minuto: Estados Unidos ataca Venezuela y captura a Nicolás Maduro; Caracas denuncia "secuestro" del líder chavista

Trump dice que vio la detención de Nicolás Maduro "en directo"; fue "como un show televisivo"

México condena acciones militares de Estados Unidos en Venezuela; llama a respetar el derecho internacional

Venezuela denuncia ataque de EU en cuatro estados; Maduro llama a lucha armada

"Llegó la hora de la libertad" para Venezuela: María Corina Machado; afirma que EU "cumplió su promesa de hacer valer la ley”

Videos: Reportan múltiples explosiones en Caracas, Venezuela; algunas zonas se quedaron sin electricidad

New York Times califica de "ilegal e imprudente" el ataque de EU en Venezuela; alerta por repunte de violencia y "sufrimiento"

Comunidad internacional reacciona a ataques de EU a Venezuela y captura de Maduro; entre petición de explicaciones y el llamado al diálogo

Rusia exige una aclaración "inmediata" sobre el paradero de Nicolás Maduro; China condena los ataques militares contra Venezuela

Embajada de México en Venezuela pide mantener la calma ante ataques de EU; aquí puedes llamar en caso de emergencia

"Algo se tiene que hacer con México", dice Trump tras ataques en Venezuela; captura de Maduro “no buscaba” ser un mensaje para Sheinbaum

El presidente estadounidense, , afirmó el sábado que había visto "en directo" la captura del mandatario venezolano y su esposa, una operación militar que fue "como un show televisivo".

"La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos", dijo Trump en entrevista con la emisora Fox.

La fue "muy bien organizada" y ningún estadounidense perdió la vida, añadió el mandatario republicano.

Aseguró que el Ejército estadounidense estaba preparado para realizar hoy una "segunda oleada" de ataques sobre Venezuela, pero afirmó que la primera acometida "fue tan letal" que no hicieron falta acciones adicionales, al tiempo que destacó la captura exitosa del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores.

Además, el mandatario republicano dijo que Estados Unidos no permitirá que nadie del régimen de Maduro tome el poder en el país caribeño.

Trump explicó que Maduro y su esposa fueron trasladados en helicóptero al portaaviones USS Iwo Jima, que se dirige actualmente a Nueva York, donde el líder venezolano enfrenta cargos por narcoterrorismo. El mandatario estadounidense afirmó que hace una semana habló con el venezolano para que se hiciera a un lado del poder, sin conseguirlo.

Trump reveló diversos detalles sobre la operación que derivó en la captura de Maduro, incluyendo que algunos estadounidenses resultaron heridos y un helicóptero dañado durante la captura de Maduro.

"Creo que no hemos tenido ninguna baja, debo decir, porque un par de chicos resultaron heridos. Pero regresaron y se supone que están en bastante buen estado", indicó.

El presidente añadió que un helicóptero fue alcanzado durante la operación, pero que no se había perdido ninguna aeronave.

"No hemos perdido ninguna aeronave. Todas regresaron. Una de ellas, un helicóptero, resultó bastante dañada, pero la recuperamos", afirmó

