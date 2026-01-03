Trump dice que vio la detención de Nicolás Maduro "en directo"; fue "como un show televisivo"

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el sábado que había visto "en directo" la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, una operación militar que fue "como un show televisivo".

"La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos", dijo Trump en entrevista con la emisora Fox.

La operación fue "muy bien organizada" y ningún estadounidense perdió la vida, añadió el mandatario republicano.

Lee también Trump ofreció a Maduro "múltiples salidas": JD Vance; el líder chavista era un prófugo de la justicia, dice el vicepresidente de EU

Aseguró que el Ejército estadounidense estaba preparado para realizar hoy una "segunda oleada" de ataques sobre Venezuela, pero afirmó que la primera acometida "fue tan letal" que no hicieron falta acciones adicionales, al tiempo que destacó la captura exitosa del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores.

Además, el mandatario republicano dijo que Estados Unidos no permitirá que nadie del régimen de Maduro tome el poder en el país caribeño.

Trump explicó que Maduro y su esposa fueron trasladados en helicóptero al portaaviones USS Iwo Jima, que se dirige actualmente a Nueva York, donde el líder venezolano enfrenta cargos por narcoterrorismo. El mandatario estadounidense afirmó que hace una semana habló con el venezolano para que se hiciera a un lado del poder, sin conseguirlo.

Trump reveló diversos detalles sobre la operación que derivó en la captura de Maduro, incluyendo que algunos estadounidenses resultaron heridos y un helicóptero dañado durante la captura de Maduro.

"Creo que no hemos tenido ninguna baja, debo decir, porque un par de chicos resultaron heridos. Pero regresaron y se supone que están en bastante buen estado", indicó.

El presidente añadió que un helicóptero fue alcanzado durante la operación, pero que no se había perdido ninguna aeronave.

"No hemos perdido ninguna aeronave. Todas regresaron. Una de ellas, un helicóptero, resultó bastante dañada, pero la recuperamos", afirmó

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc