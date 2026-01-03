Trump confirma ataques de EU a Venezuela; asegura que Maduro fue capturado y está fuera del país

Más Información

Después de los diferentes ataques en Caracas, Venezuela, el Presidente de Estados Unidos, , anunció la captura del mandatario venezolano .

A través de su cuenta de Truth Social, el presidente estadounidense confirmó que ordenó atacar diferentes puntos de Venezuela y anunció su captura y llevado fuera del país.

"Los Estados Unidos de América han llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país. Esta operación se ha realizado en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses".

Trump brindará más detalles en Mar-a-Lago, Florida, a las 11:00 de la mañana. De acuerdo con CBS News, que citó a fuentes informadas, Maduro fue capturado por la Fuerza Delta, la unidad de misiones especiales de élite del ejército estadounidense.

Nicolás Maduro fue acusado de narcoterrorismo en una corte de Estados Unidos por este crimen en 2020.

El diario estadounidense The New York Times dijo que, en una breve entrevista telefónica, Trump celebró el éxito de la misión para capturar a Maduro. "Mucha buena planificación y muchas tropas excelentes, excelentes personas", dijo el mandatario estadounidense. "En realidad, fue una operación brillante".

Cuando se le preguntó si había solicitado la autorización del Congreso para la operación o qué pasaría ahora con Venezuela, Trump respondió que abordaría esos asuntos durante su próxima rueda de prensa.

