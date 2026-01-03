Más Información

Minuto a minuto: Reportan múltiples explosiones en la capital de Venezuela; gobierno acusa agresión militar de EU

VIDEOS: Múltiples explosiones aterrorizan Venezuela

“Mis abogados pondrán fin a tu cuento de hadas”; Raúl Rocha desmiente rumores de venta de Miss Universe al filipino Luis “Chavit” Singson

Sismo deja dos muertos, varios heridos y muchos sustos; así se vivió el primer temblor de 2026

FGR extrae información de la caja negra del Tren Interoceánico; reitera que habrá reparación integral del daño

Capturan a “El Betillo” en Morelia; lo vinculan con asesinato de Hipólito Mora, fundador de las autodefensas michoacanas

Ernestina Godoy nombra a Ulises Lara, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes; "estaremos trabajando por la justicia"

Sismo en CDMX: “Nos sacó un susto porque se movió como gelatina”, relata empleado de estacionamiento público

Año nuevo, sismo nuevo; movimiento de 6.5 sacude centro y sur de México

Sheinbaum pide a Segob ampliar protección a periodistas tras caso de Rafael León; "por encima de todo está la libertad de expresión"

Ataque de EU a supuestas narcolanchas que dejó sobrevivientes ocurrió cerca de Oaxaca, según Petro

Nombran a Miguel Hernández Velázquez inspector y contralor del Ejército, Fuerza Aérea y GN; destaca en la lucha contra el narco

De acuerdo con un periodista de AFP, en la madrugada de este sábado 3 de enero se reportaron fuertes explosiones similares a las de aviones en Caracas, Venezuela.

Esto se da después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desplegó una flota de guerra en el Caribe y mencionara la posibilidad de ataques terrestres contra Venezuela.

A través de redes sociales se compartieron algunos videos de las múltiples explosiones en Caracas, Venezuela, en donde se pueden ver más a detalle las detonaciones.

