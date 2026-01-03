VIDEOS: Múltiples explosiones aterrorizan Venezuela

De acuerdo con un periodista de AFP, en la madrugada de este sábado 3 de enero se reportaron fuertes explosiones similares a las de aviones en Caracas, Venezuela.

Esto se da después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desplegó una flota de guerra en el Caribe y mencionara la posibilidad de ataques terrestres contra Venezuela.

A través de redes sociales se compartieron algunos videos de las múltiples explosiones en Caracas, Venezuela, en donde se pueden ver más a detalle las detonaciones.

Additional footage showing CH-47G “Chinook” Special Operations Helicopters with the U.S. Army’s 160th Special Operations Aviation Regiment (SOAR), alongside other military helicopters, flying low over the Venezuelan capital of Caracas. pic.twitter.com/1L6P49tpSC — OSINTdefender (@sentdefender) January 3, 2026

Footage showing a massive explosion earlier at Higuerote Airport in the State of Miranda, Northern Venezuela, with the secondary explosions and fire suggesting a strike against a surface-to-air missile launcher with the Venezuelan Air Force. pic.twitter.com/VlSRMMdgE1 — OSINTdefender (@sentdefender) January 3, 2026

