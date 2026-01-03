VIDEOS: Múltiples explosiones aterrorizan Venezuela

Más Información
De acuerdo con un periodista de AFP, en la madrugada de este sábado 3 de enero se reportaron fuertes explosiones similares a las de aviones en Caracas, Venezuela.
Esto se da después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desplegó una flota de guerra en el Caribe y mencionara la posibilidad de ataques terrestres contra Venezuela.
A través de redes sociales se compartieron algunos videos de las múltiples explosiones en Caracas, Venezuela, en donde se pueden ver más a detalle las detonaciones.
