Ante la orden ejecutiva del gobierno de Estados Unidos que endurece los controles financieros contra inmigrantes indocumentados y su relación con el sistema financiero, especialistas consultados por EL UNIVERSAL resaltaron el escenario aún más restrictivo que enfrentarán esta población para acceder al sistema.

Si bien se prevé un golpe al envío de remesas de los paisanos a su familias en el país, los especialistas también observan un encarecimiento en sus operaciones así como menos opciones para el manejo de su dinero en Estados Unidos.

“No es un golpe directo ni fulminante a las remesas, pero sí es un golpe de precisión quirúrgica al acceso bancario que va a terminar encareciendo el envío de dinero por vías físicas. La verdadera sustancia de la orden no prohíbe las remesas, sino que asfixia el ecosistema financiero del migrante indocumentado dentro de Estados Unidos”, dijo el consultor financiero, Jorge Sánchez Tello.

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En opinión del jefe para América Latina y el Caribe de la consultora DGA Group, la medida llevaría a los inmigrantes a buscar canales informales para mandar su dinero, debido a que la medida prácticamente los podría dejar sin acceso al sistema financiero estadounidense.

“cuando te metes a investigar el estatus migratorio de los clientes que van a empezar a utilizar servicios como remesas, prácticamente los vas a sacar del sistema. Y eso va a impactar totalmente en los números que veremos en México en términos de remesas. Hay que sumarle a todo lo demás, otro tipo de cuentas. Están mezclando ya la política financiera con la política de seguridad y con la política migratoria”, detalló.

Foto: iStock

Catástrofe si caen remesas: Siller

En opinión de la economista en jefe de Banco Base, Gabriela Siller, la materialización del bloqueo de envío de remesas a México por parte de migrantes con estatus irregular sería una catástrofe para la economía de algunas familias y para el crecimiento de México.

A través de sus redes, la especialista recordó que las remesas representan 5% del consumo en México y 3.5% del PIB por lo que la medida afectaría severamente a la economía de México.

“Cabe recordar que el 28 de noviembre del 2025 se emitió una alerta en donde se solicita a empresas de servicios monetarios detectar, identificar y reportar actividades sospechosas relacionadas con transferencias de fondos transfronterizas que involucren a extranjeros ilegales, para prevenir la explotación del sistema financiero por parte de extranjeros indocumentados que buscan mover fondos obtenidos ilícitamente a través de la frontera, incluyendo empleo no autorizado”, dijo.

Recalcó que en Estados Unidos viven aproximadamente 11.5 millones de mexicanos, de los cuales aproximadamente 35% tienen estatus migratorio irregular.

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“Se estima que estos migrantes son responsables de cerca del 40% de las remesas que llegan a México. De materializarse un bloqueo al envío de remesas por parte de indocumentados, es probable que busquen alternativas para el envío de dinero, pero sería inevitable un desplome de las remesas en dólares entre el 10 y 20% anual”, advirtió.

Dijo que un desplome de 20% de las remesas en un año, implicaría una reducción en el PIB de México de 0.7 por ciento.

“Suponiendo que se aplica a partir de junio, implicaría un freno de 0.35 puntos porcentuales para este año. Si se estimaba que la economía de México crecerá 1%, el crecimiento estimado sería ahora 0.65%. Sin embargo, esto dependerá de que tan estricta sea la aplicación de la medida y cuánto afecte a las remesas que llegan a México”, añadió.

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