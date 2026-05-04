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En marzo las repuntaron y lograron recuperarse incluso superaron el nivel que habían tenido en diciembre pasado por arriba de los 5 mil millones de con lo cual reportaron una variación positiva.

(Banxico) informó que en el tercer mes del 20026 los flujos por este concepto sumaron un total de 5 mil 394 millones de pesos.

Lo anterior significó un aumento de 4.9% sobre igual mes de 2025 cuando se reportó una entrada de 5 mil 150 millones de dólares, que en ese entonces representó un incremento anual de 2.7%.

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Además, superaron los montos que se registraron en enero de 4 mil 594 millones y en febrero por 4 mil 468 millones de dólares con caídas anuales.

La mejoría de los llamados “migra dólares” se debió a un mayor número de envíos de dinero, sobre todo desde a México.

De acuerdo con información de en marzo de 2026 se realizaron 12.3 millones de operaciones superando a las 11 millones de transacciones de los dos meses previos.

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También los paisanos lograron enviar más dinero a sus familiares y en México.

La remesa promedio pasó de 395 dólares de febrero a 417 dólares en marzo.

Incluso bajó a 394 la remesa promedio en efectivo y especie desde los 579 que se tuvo como monto máximo en enero pasado.

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Así, de forma acumulada, el ingreso por en el primer trimestre de 2026 ascendió a un total de 14 mil 456 millones de dólares, es decir, 1.42% más en relación con el mismo lapso de tiempo del 2025.

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ss

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