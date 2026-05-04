En marzo las remesas repuntaron y lograron recuperarse incluso superaron el nivel que habían tenido en diciembre pasado por arriba de los 5 mil millones de dólares con lo cual reportaron una variación positiva.

Banco de México (Banxico) informó que en el tercer mes del 20026 los flujos por este concepto sumaron un total de 5 mil 394 millones de pesos.

Lo anterior significó un aumento de 4.9% sobre igual mes de 2025 cuando se reportó una entrada de 5 mil 150 millones de dólares, que en ese entonces representó un incremento anual de 2.7%.

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Además, superaron los montos que se registraron en enero de 4 mil 594 millones y en febrero por 4 mil 468 millones de dólares con caídas anuales.

La mejoría de los llamados “migra dólares” se debió a un mayor número de envíos de dinero, sobre todo desde Estados Unidos a México.

De acuerdo con información de Banxico en marzo de 2026 se realizaron 12.3 millones de operaciones superando a las 11 millones de transacciones de los dos meses previos.

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También los paisanos lograron enviar más dinero a sus familiares y seres queridos en México.

La remesa promedio pasó de 395 dólares de febrero a 417 dólares en marzo.

Incluso bajó a 394 la remesa promedio en efectivo y especie desde los 579 que se tuvo como monto máximo en enero pasado.

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Así, de forma acumulada, el ingreso por remesas familiares en el primer trimestre de 2026 ascendió a un total de 14 mil 456 millones de dólares, es decir, 1.42% más en relación con el mismo lapso de tiempo del 2025.

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