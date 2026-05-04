Pemex encendió las alertas por las políticas proteccionistas del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump y, en su último informe entregado a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de ese país, reconoció también las consecuencias de enviar crudo a Cuba.

“Los cambios en la política estadounidense, que reflejan un enfoque más proteccionista, incluyendo aranceles, restricciones a la inversión, sanciones y políticas industriales, han incrementado la incertidumbre en las relaciones entre Estados Unidos y México. Por ejemplo, el 29 de enero de 2026 el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que autoriza aranceles adicionales a los productos de cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba (...).

“El efecto de esa orden ejecutiva, y de cualquier medida similar, sobre la economía mexicana y nuestros resultados de operaciones sigue siendo incierto. Cualquier deterioro adicional en las relaciones entre Estados Unidos y México podría afectar negativamente la situación económica en México, limitar nuestro acceso a los mercados internacionales de capitales e incrementar la volatilidad en los mercados en los que operamos”, señaló la empresa.

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Exportaciones petroleras

En ese reporte, que no se da a conocer en México, Pemex no había alertado sobre los riesgos que implicaban sus envíos a Cuba.

El informe todavía no incluye datos actualizados sobre los primeros meses de 2026 en los que se observen ajustes o una interrupción total de las ventas de crudo y derivados al gobierno cubano.

Sin embargo, el documento actualiza las cifras de exportaciones al cierre del año pasado. El valor de los envíos a la isla terminó 2025 en 500 millones de dólares, una caída de 17% respecto a 2024, pero el volumen se ubicó en 25.6 mil barriles diarios, un alza anual de 27%.

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“Nuestro negocio podría verse afectado negativamente por la volatilidad de los precios de los hidrocarburos como resultado de actividades militares o paramilitares globales, reales o potenciales, tensiones políticas y cualquier desestabilización relacionada de los mercados energéticos mundiales”, apuntó la petrolera.

Ante esta situación, Luis Miguel Labardini, socio de Marcos y Asociados, Consultora Energética, expuso que, con estas declaraciones de Pemex ante la SEC, queda claro que ya no se deben hacer envíos de crudo a la isla.

“Hacerlo afectaría a toda la economía de México y ya lo toman muy en serio. Y, además, la situación llega en un momento en el que mandar crudo del extranjero es importante para las finanzas públicas y los recursos son apreciados más que antes debido a que, por el contexto internacional, el subsidio que se genera al IEPS a las gasolinas se compensa con la entrada de dólares por la venta de crudo en el extranjero”, explicó.

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“Las exportaciones de crudo han caído 50%, principalmente porque ahora se está inyectando un millón de barriles diarios al Sistema Nacional de Refinación, por lo que esas cuentas afectan directamente a las finanzas públicas”.

El 27 de enero pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la suspensión en la entrega de petróleo a Cuba.

Estrena nombre

En el documento entregado a la SEC, denominado 20-F, Pemex dio a conocer que cambió de nombre la empresa que realizaba los envíos a la isla, conocida anteriormente como Gasolinas Bienestar.

“A partir del 31 de marzo de 2026, Gasolinas Bienestar, S.A. de C.V., cambió su nombre a Servicios Logísticos Integrales Mumiya, S.A. de C.V., y continúa operando bajo esta nueva denominación legal a la fecha de este informe anual”, detalló.

A finales del año pasado, la presidenta Sheinbaum informó que esa filial de Pemex también opera en localidades rurales e indígenas del territorio nacional para garantizar el abasto de combustibles.

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Gonzalo Monroy, director general de la consultora GMEC, opinó que Pemex insiste en hacer maniobras legales, al grado de cambiar la razón social de la empresa.

Sin embargo, mencionó el riesgo de seguir realizando envíos de hidrocarburos a la isla, cuando hay una prohibición expresa por parte del gobierno estadounidense.

“La situación puede poner realmente en jaque a la empresa, al gobierno y, por consiguiente, al país, afectándolo por sanciones económicas ante necedades de funcionarios y decisiones políticas.

“En esta situación, en donde reina la opacidad, no sabemos dónde está el dinero que Pemex recibe, no sabemos ni siquiera con exactitud cuánto es lo que se envía, cuánto es lo que se exporta o cuánto es lo que se manda por razones humanitarias”, concluyó.