Petróleos México (Pemex) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) firmaron un convenio de colaboración en materia de protección del medio ambiente.

La colaboración entre ambas partes permitirá la realización de estudios sobre monitoreo de contaminantes, análisis de suelo y calidad del aire, de acuerdo con un comunicado de la petrolera mexicana.

Pemex y el INECC acordaron colaborar en el desarrollo, integración y difusión de los proyectos de investigación científica y/o tecnológica, en materia de protección del medio ambiente y cambio climático.

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El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, y el director del INECC, José Abraham Ortínez Álvarez, se comprometieron a conjuntar esfuerzos para implementar acciones coordinadas de cooperación en la protección del medio ambiente.

Pemex y los riesgos ambientales

Recientemente, la petrolera mexicana ha estado en el ojo del huracán debido a incidentes como derrames de hidrocarburo, incendios y fugas en sus instalaciones que han impactado al medio ambiente en las zonas aledañas.

Pemex avanza lento en la atención de riesgos ambientales, ya que cada trimestre resuelve en promedio entre dos y cuatro casos en esta materia, de acuerdo con datos de la empresa que muestran que sólo 28% de los desafíos ya se resolvieron.

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Los últimos datos disponibles arrojan que, a septiembre de 2025, de un inventario total de 240 riesgos ambientales, 67 se han atendido, es decir, sólo dos más respecto a junio de 2025 y 12 más respecto al cierre de 2024.

“El resto se encuentra en distintas etapas de gestión, incluyendo atención en curso, procesos de contratación y elaboración de programas de trabajo para ejercicios subsecuentes”, detalla. *Con información de Everardo Martínez.

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