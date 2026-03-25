Más de 2 mil 400 elementos de diversas instituciones federales, estatales y municipales se encuentran desplegados para atender la presencia de hidrocarburos en costas de Veracruz y Tabasco, la cual se registró desde el primero y dos de marzo.

El Grupo Interinstitucional, conformado por dependencias federales para atender la emergencia ambiental, reportó que llevan a cabo la limpieza de playas y recolección de contaminantes, mediante brigadas especializadas y supervisión naval, así como monitoreo marítimo, terrestre y aéreo para identificar nuevas zonas de afectación.

Además, la instalación y supervisión de barreras de contención en cuerpos de agua y zonas fluviales; análisis de imágenes satelitales y reconocimientos aéreos, para detectar posibles fuentes y desplazamientos del hidrocarburo; y una evaluación de corrientes marinas y condiciones oceanográficas para anticipar la trayectoria del contaminante.

Más de 2400 elementos atienden derrame de crudo en Veracruz y Tabasco; SEMAR ha atendido más de 223 km de playas. Foto: Especial.

En un reporte oficial, las dependencias dieron un informe pormenorizado de las acciones que han emprendido para atender la emergencia ambiental, ello luego de intensas críticas de organizaciones no gubernamentales por la presunta inacción del gobierno.

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Se detalló que suman mil 700 elementos navales, así como embarcaciones, aeronaves y más de 70 vehículos desplegados en puntos estratégicos del litoral del Golfo de México, como Alvarado, Coatzacoalcos y Tuxpan, Veracruz; además de Paraíso, Tabasco; y Tampico, Tamaulipas.

Los efectivos de la Secretaría de Marina-Armada de México han atendido más de 223 kilómetros de playas, incluyendo la desembocadura del río Papaloapan, donde han retirado más de 430 toneladas de contaminantes de la superficie marítima y costas.

Más de 2400 elementos atienden derrame de crudo en Veracruz y Tabasco; SEMAR ha atendido más de 223 km de playas. Foto: Especial.

Pemex informó que participan más de 700 personas distribuidas en 29 frentes de trabajo, con el despliegue de cinco helicópteros para sobrevuelos preventivos y de mitigación; la Profepa reportó 40 recorridos por mar, tierra y aire; mientras que la ASEA desplegó personal técnico en campo para la verificación directa de las zonas afectadas.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) ha desplegado brigadas de monitoreo y limpieza en diversas Áreas Naturales Protegidas del Golfo de México, y en coordinación con voluntarios y prestadores de servicios turísticos, recolectaron aproximadamente 1.5 toneladas de material en el Sistema Arrecifal Veracruzano y 37 toneladas en la zona norte de Veracruz.

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Cabe recordar que, desde el domingo primero de marzo, oleadas de hidrocarburo comenzaron a recalar en playas del Pajapan, en el sur de Veracruz. Desde entonces y hasta el día de hoy, “manchas” de crudo han aparecido en casi todo el litoral veracruzano y partes de la costa de Tabasco.

Más de 2400 elementos atienden derrame de crudo en Veracruz y Tabasco; SEMAR ha atendido más de 223 km de playas. Foto: Especial.

La primera oleada de petróleo que impactó el municipio ubicado en la Sierra de Santa Marta pegó a una media docena de playas, después golpeó con “manchas” del crudo a playas de Mecayapan, Tatahuicapan y Coatzacoalcos, más hacía el sur de la entidad.

Si bien no se trató de olas de crudo abarcando extensiones completas de playas o manglares, las manchas del producto –desde uno, cinco, diez, veinte centímetros y hasta medio metro de ancho- recalaron en las riberas de los municipios norteños de Tuxpan, Nautla, Cazones y Tamiahua, como lo hicieron antes en playas del centro y sur de Álvarado, Catemaco y San Andrés Tuxtla y en menor medida en Boca del Río y Veracruz.

Más de 2400 elementos atienden derrame de crudo en Veracruz y Tabasco; SEMAR ha atendido más de 223 km de playas. Foto: Especial.

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