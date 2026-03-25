Pachuca.- Familiares de dos jóvenes desaparecidos desde el pasado 22 de marzo en el municipio de Tecozautla, en el estado de Hidalgo, presentaron denuncias ante las autoridades de la Procuraduría de Justicia, por lo que se emitieron las fichas de búsqueda.

Se dio a conocer que los jóvenes son originarios del municipio de Nopala de Villagrán, donde fueron vistos por última vez, luego de abordar una motocicleta en la que salieron de su domicilio.

Las acciones de búsqueda de Jorge Antonio Cruz Hernández, de 18 años de edad, así como de Hilario Aldair Ortiz Ramírez, también de 18 años, se han intensificado ya que se teme por su integridad.

Lee también Mundial 2026: Selección de Portugal se prepara en la Riviera Maya para partido contra Selección mexicana; Cristiano Ronaldo, el gran ausente

Como señas particulares, se señaló que el primero mide 1.70 metros, es de complexión delgada, cabello corto y, al momento de su desaparición, vestía playera negra, pantalón de mezclilla y tenis. Por su parte, Aldair Ortiz mide 1.60 metros, es de complexión delgada, cabello corto y ondulado; como señas particulares presenta tatuajes de una cruz con corona detrás de la oreja derecha, así como en el muslo y el tobillo.

Se indicó que, dentro de las investigaciones realizadas por familiares y vecinos, se tuvo conocimiento de una motocicleta calcinada en el municipio de Ezequiel Montes, en el estado de Querétaro. La unidad es similar a la que viajaban los jóvenes; sin embargo, no se ha confirmado si les pertenece ni se ha encontrado algún otro rastro de su paradero.

Lee también Con vigilancia aérea y terrestre de la Marina, arranca la Feria Ganadera en Juchitán, Oaxaca; se había suspendido por hechos violentos

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr