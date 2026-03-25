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Pachuca.- Familiares de dos jóvenes desaparecidos desde el pasado 22 de marzo en el municipio de Tecozautla, en el estado de , presentaron denuncias ante las autoridades de la Procuraduría de Justicia, por lo que se emitieron las fichas de búsqueda.

Se dio a conocer que los jóvenes son originarios del municipio de , donde fueron vistos por última vez, luego de abordar una motocicleta en la que salieron de su domicilio.

Las acciones de búsqueda de Jorge Antonio Cruz Hernández, de 18 años de edad, así como de Hilario Aldair Ortiz Ramírez, también de 18 años, se han intensificado ya que se teme por su integridad.

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Como señas particulares, se señaló que el primero mide 1.70 metros, es de complexión delgada, cabello corto y, al momento de su desaparición, vestía playera negra, pantalón de mezclilla y tenis. Por su parte, Aldair Ortiz mide 1.60 metros, es de complexión delgada, cabello corto y ondulado; como señas particulares presenta tatuajes de una cruz con corona detrás de la oreja derecha, así como en el muslo y el tobillo.

Se indicó que, dentro de las investigaciones realizadas por familiares y vecinos, se tuvo conocimiento de una en el municipio de Ezequiel Montes, en el estado de Querétaro. La unidad es similar a la que viajaban los jóvenes; sin embargo, no se ha confirmado si les pertenece ni se ha encontrado algún otro rastro de su paradero.

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dmrr/cr

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