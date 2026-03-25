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Hermosillo, Sonora. - Ante las que superan los 40 grados Celsius en la capital del estado, el Gobierno de Sonora anunció el encendido anticipado del aire acondicionado en el transporte urbano, una medida inédita que busca mitigar los efectos del calor extremo en los usuarios.

A través del Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora (Imtes), y en acuerdo con empresas concesionarias, se informó que a partir de este 25 de marzo comenzará el encendido de los sistemas de climatización en las unidades del en Hermosillo.

El coordinador ejecutivo del Imtes, Carlos Sosa Castañeda, detalló que la activación del aire acondicionado se realizará de manera gradual, conforme las unidades concluyan sus procesos de mantenimiento, con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento.

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Las temperaturas superan los 40 grados en la capital de Sonora. Foto: Especial.
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De acuerdo con la Ley de Transporte del Estado de Sonora, el uso de aire acondicionado es obligatorio del 15 de abril al 15 de octubre; sin embargo, la normativa contempla ajustes cuando las condiciones climáticas lo ameriten, como ocurre actualmente ante la intensa ola de calor.

“Sería la primera ocasión que se adelante el encendido de aire dadas las . Hoy iniciamos el 25 de marzo en favor de los usuarios de Hermosillo”, señaló el funcionario.

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Cabe recordar que hasta hace dos años el periodo obligatorio comprendía del 1 de mayo al 30 de septiembre. No obstante, tras una actualización en enero de 2024, este se amplió para responder a las nuevas condiciones climáticas y mejorar la calidad del servicio.

Con esta medida, autoridades estatales buscan ofrecer un traslado más digno y seguro para la población ante el incremento anticipado de las temperaturas en la región.

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dmrr/cr

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