El Partido Acción Nacional (PAN) en Coahuila anunció que abrió la convocatoria a la ciudadanía a que busque ser candidato o candidata a diputada local en las próximas elecciones.

La dirigente estatal del partido, Elisa Maldonado mencionó que han invitado a todas y todos a que busquen ser diputados locales a que se acerquen al partido y conozcan la convocatoria.

“Buscamos impulsar a que sean los coahuilenses quienes trabajen en equipo con nosotros”, comentó la presidenta del partido en Coahuila.

Explicó que la ciudadanía que busque registrarse lo podrá hacer hasta el jueves 2 de abril, en un horario de 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas en las instalaciones del Comité Estatal, ubicadas en avenida el Rosario, con una cita previa de registro.

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Esta decisión se da después de que, a nivel nacional, el presidente del partido, Jorge Romero, informara que abriría el 100% de sus candidaturas a la ciudadanía.

Cabe recordar que el PAN en Coahuila, por órdenes de la dirigencia nacional, rompió con la alianza que mantenía con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para la competencia de las elecciones a diputados locales de este año.

En aquel entonces, la presidenta estatal del PAN, Elisa Maldonado, declaró que se encontraban listos para continuar siendo punto de unión entre la ciudadanía y Gobierno; además que buscaría apoyar las causas ciudadanas y cerrarle las puertas a Morena.

Coahuila será el único estado del país que celebrará este año elecciones, en este caso para renovar el Congreso local.

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