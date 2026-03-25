Mérida, Yucatán.- El Gobierno de Yucatán informó que, a partir de este viernes 27 de marzo, entrará en operación permanente el sistema de Boleto Único en la zona arqueológica de Chichén Itzá, a través del Centro de Atención a Visitantes (Catvi).

Como parte de este proceso, los días 21 y 22 de marzo se llevó a cabo un programa piloto que arrojó resultados positivos, lo que permitió afinar la operación del nuevo esquema y garantizar una implementación eficiente.

Durante años, el acceso a este importante sitio patrimonial implicaba realizar dos pagos en taquillas distintas, correspondientes a los derechos estatal y federal, lo que generaba filas, tiempos de espera prolongados y una experiencia fragmentada para las y los visitantes.

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Se estrenará el boleto único en Chichén Itzá. Foto: Especial

Con el Boleto Único, ahora se establece una tarifa integrada que permite realizar un solo pago en una sola taquilla dentro del Catvi, simplificando el proceso de ingreso y mejorando la atención a turistas nacionales e internacionales.

Los recursos recaudados serán distribuidos entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Gobierno del Estado, mediante un esquema coordinado que garantiza la adecuada administración, conservación y operación del sitio.

Esta medida responde a una demanda histórica del sector turístico que se remonta a inicios de la década de los 2000 y que se fortaleció ante el incremento sostenido en la afluencia de visitantes, al plantear la necesidad de unificar el cobro y agilizar el acceso.

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Después de más de dos décadas, esta solicitud se concreta en beneficio de más de 2.2 millones de visitantes anuales, lo que fortalece la competitividad de Yucatán como uno de los destinos turísticos más importantes del país.

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