Mérida, Yucatán.- Marcos A. Orellana, relator especial de la ONU México, exigió a los tres niveles de Gobierno declarar emergencia ambiental en la Península de Yucatán por contaminación que generan las granjas porcícolas, las cuales carecen de autorizaciones ambientales y generan grandes cantidades de excretas.

El relator afirmó que en Yucatán operan más de 500 granjas, algunas de las cuales tienen hasta 50 mil cerdos.

Indicó que la descarga continua de desechos nocivos de las granjas en cuerpos de agua, especialmente dentro del Anillo de Cenotes, representan una grave contaminación en un sitio protegido por el Convenio de Ramsa.

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Por esta razón, el Relator de la ONU aseveró que una declaración de emergencia sanitaria y ambiental podría destinar recursos para la aplicación de una política pública para reparar los daños y asegurar que no se instalen más granjas porcícolas en la zona.

“Considero también que es urgente que las autoridades refuercen las medidas de supervisión y fiscalización sobre estos complejos, en consonancia con los estándares internacionales, y que se suspendan todos aquellos mecanismos que frenan las asambleas comunitarias y criminalizan al pueblo Maya", puntualizó.

Marcos A. Orellana manifestó que otras de las demandas son la implementación de un sistema de monitoreo epidemiológico sobre los efectos de sustancias tóxicas en la población.

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También, el relator de la ONU pidió suspender las operaciones y nuevas autorizaciones de proyectos extractivos, agroindustriales, inmobiliarios y de infraestructura que generen daños ambientales y violaciones a derechos humanos.

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