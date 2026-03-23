Mérida, Yucatán. - A casi dos semanas sin reportes de sarampión, Yucatán alcanzó la cifra de 18 casos de la enfermedad, de acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

Hay que señalar que, hasta el 10 de marzo, Yucatán reportaba 17 casos de sarampión; los pacientes con el diagnóstico del padecimiento se encuentran distribuidos en los cinco municipios Mérida, Kanasín, Izamal, Umán y Valladolid.

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De acuerdo con el médico especialista en Medicina Familiar, Rodrigo García Pérez, señaló que la reducción en la incidencia de casos de la enfermedad se debe a la respuesta positiva de la población yucateca a la vacunación.

El especialista destacó la participación activa de la ciudadanía, “pues más personas acuden a los centros de salud para revisar sus cartillas de vacunación y confirmar si cuentan con el esquema completo, lo que ha evitado la propagación del virus”.

García Pérez recordó que los síntomas del sarampión son tos persistente, conjuntivitis, fiebre alta y la aparición de una erupción cutánea que se extiende por todo el cuerpo.

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“Ante estos signos, pidió acudir de inmediato a una unidad médica para recibir atención oportuna y evitar complicaciones”, precisó.

Asimismo, advirtió que los casos confirmados de sarampión no se concentran en un solo grupo, “ya que se han presentado en niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, lo que evidencia la importancia de que toda la población verifique su estado de vacunación”.

“La vacunación sigue siendo la principal herramienta para prevenir el sarampión y evitar su propagación”, enfatizó el médico.

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