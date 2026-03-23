Debido al crecimiento que registra el sarampión en México, el gobierno federal fijó como meta vacunar en las próximas 10 semanas a 2.5 millones de personas por semana, para alcanzar la meta de 25 millones de vacunas.

La Secretaría de Salud (Ssa) mantiene como prioritaria la vacunación para niños de entre seis meses a 12 años que no han recibido ninguna dosis o que han pasado seis meses desde su primera aplicación.

También para personas de entre 13 y 49 años no vacunadas o con esquema incompleto en Durango, Sonora, Puebla y Quintana Roo; el resto de las entidades continuará con la vacunación a partir del mes de mayo para atender a este grupo de población de manera gradual en todo el país.

La semana pasada, el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García, dio a conocer que desde el 12 de febrero de 2026 a la fecha, en México se han aplicado 13.3 millones de vacunas contra sarampión, y los casos activos han disminuido 30% en las últimas semanas.

El funcionario detalló que las entidades con más vacunas aplicadas son: Estado de México, con un millón 756 mil; Ciudad de México, un millón 310 mil; Jalisco, un millón 206 mil; Veracruz, 951 mil; Chiapas, 835 mil; Puebla, 795 mil; Nuevo León, 785 mil, y Michoacán, con 501 mil vacunas aplicadas en el periodo que comprende del 12 de febrero al 16 de marzo del presente año.

“Hoy, ya vemos una reducción notable en la velocidad de la transmisión del virus del sarampión (...) el mayor punto de contagios pasó hacia finales de febrero en torno al 21-24 de febrero, y hoy ya tenemos una reducción de casos activos de manera importante de casi 30% menos que lo que llegamos a tener hace tres o cuatro semanas”, informó.