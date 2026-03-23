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Jojutla, Mor.- El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, supervisó la quinta fase de trabajos de exhumación en el , en el municipio de Jojutla, donde dialogó con colectivos de búsqueda de personas presentes en la diligencia judicial.

En el panteón, situado al sur del estado, los de personas desaparecidas, pidieron al fiscal peritos expertos en la identificación de cuerpos exhumados para realizar los trabajos de filiación en el mismo lugar, una vez que los restos sean recuperados.

“Necesitamos un plan extraordinario que se dedique solamente a la identificación de todos los cuerpos que han sido exhumados de Jojutla, porque desde el 2022 están acumulados en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Jojutla y no sabemos tampoco en qué condiciones se encuentran”, dijo una representante de buscadoras de personas desaparecidas.

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El fiscal respondió que la coordinadora de Servicios Periciales y el fiscal especializado tienen la instrucción correspondiente, pero además destacó el apoyo del Gobierno federal en materia de identificación y peritos especializados de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las mujeres pidieron mayor sensibilidad de parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) para avanzar en la recuperación e identificación de los cuerpos exhumados porque, expusieron, no sabemos si uno de los cuerpos se encuentra en el Semefo mientras sus familiares están acá en el panteón.

Blumenkron instruyó al coordinador de Administración de la FGE sufragar los gastos funerarios de los restos identificados para entregarlos a sus familiares.

En el recorrido estuvieron presentes integrantes de los colectivos Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos, Buscadoras del Sur, Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla, Regresando a Casa Morelos, Unión de Familias Resilientes y la Brigada Nacional.

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La presencia del fiscal resaltó en el inicio de los trabajos de exhumación porque en las anteriores fases realizadas en los últimos ocho años, el titular de la Fiscalía General no había visitado los trabajos de exhumación en el panteón de la comunidad de Pedro Amaro.

“Para nosotros es muy importante esta etapa porque es el reclamo de los colectivos, las madres, los padres, hermanos, familiares de personas desaparecidas por una identificación de los cuerpos para que se les regresen, es lo que significa Pedro Amaro”, precisó el fiscal general.

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