La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) abrió una carpeta de investigación por la no localización de siete personas en el municipio de Matehuala, tras recibir la denuncia correspondiente y confirmar que se perdió contacto con ellas el pasado 21 de marzo.

De manera inmediata, agentes de la Policía de Métodos de Investigación iniciaron las indagatorias y desplegaron un operativo de búsqueda en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP). A estas acciones se sumaron 520 elementos del Ejército y de la Guardia Civil Estatal, quienes realizan recorridos con apoyo de vehículos todo terreno y dos helicópteros.

Las autoridades informaron que las personas no localizadas son electricistas originarios del municipio de Cárdenas, quienes se encontraban trabajando en distintos puntos del altiplano potosino cuando se perdió comunicación con ellos.

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En paralelo, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas estableció contacto con las familias de los desaparecidos, a quienes brinda apoyo mediante acceso a recursos para alimentación y hospedaje en Matehuala, además de asesoría y acompañamiento jurídico para la presentación de denuncias.

Familiares denunciaron desaparición en redes sociales

Previo a la intervención oficial, familiares de los siete hombres denunciaron en redes sociales su desaparición, señalando que durante la última semana se encontraban realizando trabajos de electricidad en Matehuala y mantenían comunicación constante con sus seres queridos en Cárdenas.

De acuerdo con los testimonios, el último contacto ocurrió la mañana del sábado 21 de marzo. Desde entonces, no se ha tenido información sobre su paradero. Asimismo, una tercera persona alertó a las familias sobre una posible privación de la libertad, aunque hasta el momento no existen datos confirmados por las autoridades.

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Identidad de los 7 trabajadores desaparecidos en Matehuala

De acuerdo con la ficha de búsqueda compartida por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, las personas desaparecidas son:

Ángel Daniel Pérez López

Miguel Ángel Pérez Olivo

Jaciel Zapata García

Omar Godoy Galván

Said Hernán Olvera

Celso López González

Macario Torres Castillo

Hasta antes del anuncio de la Fiscalía, no se habían emitido fichas oficiales de búsqueda. Actualmente, las autoridades continúan con las labores para dar con su paradero.

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