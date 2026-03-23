Familiares de 7 hombres originarios de Cárdenas, San Luis Potosí han denunciado mediante redes sociales la desaparición de sus familiares que se encontraban trabajando presuntamente en el municipio de Matehuala.

Según la información que ha sido compartida por las familias, en la última semana los 7 jóvenes se encontraban desarrollando labores de electricidad en el municipio de Matehuala, y mantenían comunicación con sus familias situadas en Cárdenas, no obstante, el último contacto ocurrió la mañana del sábado y desde entonces no se sabe nada de ellos.

Según ha trascendido, una tercera persona alertó a los familiares de una posible privación de la libertad, aunque de momento no hay mayor información, ni tampoco tienen indicios de su paradero.

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Los siete desaparecidos han sido identificados como:

Ángel Daniel Pérez López

Miguel Ángel Pérez Olivo

Jaciel Zapata García

Omar Godoy Galván

Said Hernán Olvera

Celso López González

Macario Torres Castillo

Las autoridades no han emitido ningún tipo de información, ni tampoco se han publicado fichas de búsqueda de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas o de la Fiscalía.

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