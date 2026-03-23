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Familiares de 7 hombres originarios de Cárdenas, San Luis Potosí han denunciado mediante redes sociales la desaparición de sus familiares que se encontraban trabajando presuntamente en el municipio de .

Según la información que ha sido compartida por las familias, en la última semana los 7 jóvenes se encontraban desarrollando labores de electricidad en el municipio de Matehuala, y mantenían comunicación con sus familias situadas en Cárdenas, no obstante, el último contacto ocurrió la mañana del sábado y desde entonces no se sabe nada de ellos.

Según ha trascendido, una tercera persona alertó a los familiares de una posible privación de la libertad, aunque de momento no hay mayor información, ni tampoco tienen indicios de su paradero.

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Los siete desaparecidos han sido identificados como:

  • Ángel Daniel Pérez López
  • Miguel Ángel Pérez Olivo
  • Jaciel Zapata García
  • Omar Godoy Galván
  • Said Hernán Olvera
  • Celso López González
  • Macario Torres Castillo

Las autoridades no han emitido ningún tipo de información, ni tampoco se han publicado fichas de búsqueda de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas o de la Fiscalía.

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