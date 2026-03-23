Culiacán, Sin.- Custodios del Centro penitenciario de Culiacán con respaldo de elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Estado volvieron a realizar nuevos esculques en diversos módulos, donde encontraron seis teléfonos celulares, catorce cargadores para estos móviles y un modem para servicio de internet.

Estos nuevos hallazgos tuvieron lugar a solo cuatro días de que en revisiones similares en este reclusorio, localizaron cuatro modem, tres memorias USB, dosis de un polvo blanco, celulares y puntas de fabricación doméstica.

Durante un primer esculque sorpresivo en diversas áreas del reclusorio, solo se encontró dos nuevos celulares, siete cargadores para estos móviles y solo un instrumento punzocortante de fabricación doméstica.

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En una segunda inspección en diversos módulos, los custodios y los elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Estado ubicaron cuatro nuevos celulares, siete cargadores mas para estos móviles, un modem y una punta de fabricación casera.

Solo hace cuatro días, en un primer esculque sorpresivo, se encontró en los módulos revisados, dos teléfonos celulares, siete cargadores para estos equipos móviles. Cuatro chips para celulares, tres módes y nueve puntas.

En una segunda revisión a otra de las secciones del mismo reclusorio, se descubrieron cuatro teléfonos celulares, un cargador, dos contactos para cargadores de estos equipos móviles y ocho puntas.

Los mismos elementos del Grupo de Operaciones Especiales y los custodios volvieron a ingresar al centro penitenciario para una nueva revisión, en la que aseguraron un modem, una memoria USB, cinco dosis de un polvo blanco con las características de la cocaína y cuatro instrumentos punzocortantes de fabricación casera.

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