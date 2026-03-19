Culiacán, Sin. - En nuevas revisiones efectuadas en las últimas 48 horas, en el centro penitenciario de Culiacán, el Grupo de Operaciones Especiales del Estado y custodios localizaron cuatro módems, tres memorias USB, dosis de un polvo blanco, celulares y puntas de fabricación doméstica.

Durante un primer operativo sorpresa, se encontró en los módulos revisados, dos teléfonos celulares, siete cargadores para estos equipos móviles, cuatro chips para celulares, tres módems y nueve puntas.

En una segunda revisión a otra de las secciones del mismo reclusorio, se descubrieron cuatro teléfonos celulares, un cargador, dos contactos para cargadores de estos equipos móviles y ocho puntas.

Los mismos elementos del Grupo de Operaciones Especiales y los custodios volvieron a ingresar al centro penitenciario para una nueva revisión, en la que aseguraron un modem, una memoria USB, cinco dosis de un polvo blanco con las características de la cocaína y cuatro instrumentos punzocortantes de fabricación casera.

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Solo días anteriores, el grupo de Operaciones Especiales del Estado y custodios del centro penitenciario de Culiacán en recientes revisiones en módulos localizaron bolsas, con una yerba verde y 45 dosis de la misma sustancia con las características de la mariguana, nuevos celulares, cargadores para estos móviles y puntas.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que en una primera inspección sorpresiva solo se encontró dos teléfonos celulares, con sus respectivos cargadores, además de seis puntas, de fabricación doméstica.

En la segunda revisión, en la que elementos del ejército y la Guardia Nacional reforzaron la vigilancia externa del penal, se aseguró dos bolsas con una hierba seca verde, con las características de la mariguana y 45 dosis de la misma sustancia, con un peso de 108.35 gramos en total.

Además, los custodios y el personal del Grupo de Operaciones especiales localizaron dos nuevos celulares, cinco cargadores para estos equipos móviles y tres instrumentos punzocortantes de fabricación artesanal.

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