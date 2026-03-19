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El pasado martes se produjo un incendio en laen Tabasco. De acuerdo a , las fuertes lluvias que se registraron en la zona ocasionaron el desborde de aguas aceitosas, lo que provocó un estancamiento y la posterior ignición del líquido en el exterior de la barda perimetral de las instalaciones.

El siniestro dejó como saldo cinco personas fallecidas, de las cuales uno era trabajador de la paraestatal, mientras que las otras cuatro personas eran de una compañía de servicios externa que iban a bordo de un vehículo cuando fueron alcanzados por las llamas.

A través de las redes sociales se ha difundido un video de una cámara de seguridad donde se observa el paso de un vehículo sobre un charco de las aguas aceitosas; consecuentemente, se ve una explosión por medio de un cortocircuito que da como resultado la propagación del incendio en la barda perimetral de la refinería.

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Pemex no ha emitido un comunicado respecto a la grabación difundida.

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pjm/LL

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