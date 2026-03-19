El pasado martes se produjo un incendio en la refinería de Dos Bocas en Tabasco. De acuerdo a Pemex, las fuertes lluvias que se registraron en la zona ocasionaron el desborde de aguas aceitosas, lo que provocó un estancamiento y la posterior ignición del líquido en el exterior de la barda perimetral de las instalaciones.

El siniestro dejó como saldo cinco personas fallecidas, de las cuales uno era trabajador de la paraestatal, mientras que las otras cuatro personas eran de una compañía de servicios externa que iban a bordo de un vehículo cuando fueron alcanzados por las llamas.

A través de las redes sociales se ha difundido un video de una cámara de seguridad donde se observa el paso de un vehículo sobre un charco de las aguas aceitosas; consecuentemente, se ve una explosión por medio de un cortocircuito que da como resultado la propagación del incendio en la barda perimetral de la refinería.

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🚨Este es el momento exacto del incendio y explosión en la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco.



En el video se observa un vehículo de transporte de personal que, al cruzar una zona encharcada, explota, provocando la rápida propagación del fuego.



Hasta el momento, ni… pic.twitter.com/s24e5OBUhK — Salvador García Soto (@SGarciaSoto) March 19, 2026

Pemex no ha emitido un comunicado respecto a la grabación difundida.

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