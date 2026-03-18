La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya investiga las causas que originaron el incendio ocurrido ayer en la refinería Olmeca, en Dos Bocas, en Tabasco, y en donde fallecieron cinco personas.

La Mandataria federal detalló que de las cinco personas fallecidas, una de ellas era trabajadora de Pemex y cuatro de otra empresa, y señaló que ya se brinda todo el apoyo a las familias de los fallecidos.

"Como hubo pérdida de vidas humanas, entra la Fiscalía General de la República a hacer la investigación ellos tiene que hacer el peritaje de lo que ocasiono este incendio. Lo que sí es que hubo una lluvia muy intensa y parece que hubo -repito parece pues hasta que se haga el peritaje técnico por parte de Pemex y también de la Fiscalía- parece que ahí hubo un derrame de unos cárcamos de hidrocarburo y entonces después de que terminó la lluvia se provocó, por alguna causa, un incendio.

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"Las cinco personas que lamentablemente fallecieron solamente una compañera era trabajadora de Pemex, cuatro son trabajadores de otra empresa y se está viendo también el lugar donde estaban, etcétera, todas las causas que llevaron a esto".

Indicó que ayer mismo se fue el director de Refinación de Pemex a la zona para poder ayudar a la gente , así como el área de apoyo y de gestión social de Pemex ayudando y apoyando a todas las familias de los fallecidos en todo lo que requieren

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que a la refinería está operando al 100%, pues indicó que no tuvo ningún daño fue la parte exterior.

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"¿Cuándo se prevé que podría estar el peritaje?", se le preguntó

"Pues ya la Fiscalía tiene que informar y el propio Pemex pues está haciendo su peritaje técnico y el apoyo a las familias que requieran y a la zona también a Paraíso, Tabasco, que es el municipio", respondió.

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