Este miércoles, el Gobierno federal, por medio del programa de Vivienda para Bienestar entregó casas recién construidas en Tepic, Nayarit y Chetumal, Quintana Roo.

En un enlace en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro (Morena), detalló que este día se entregarían las llaves a 16 beneficiarios de 304 que se construyeron en el fraccionamiento Topacio.

“Una de las viviendas que son bastante dignas y que se encuentran ubicadas en el centro de la ciudad de Tepic. Le agradecemos como siempre querer derecho social a gente que jamás pensó y siempre quiso tener una vivienda”.

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Al tomar la palabra, Edna Elena Vega Rangel, secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), resaltó que la beneficiaria era Hermelinda, una mujer de origen wixárika.

Rodrigo Chávez Contreras, director general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), informó que las viviendas son de 60 metros cuadrados con 3 recámaras, baño, cocina, patio de servicio y comedor.

En otro enlace a Chetumal, Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama (Morena), destacó que es la quinta entrega de viviendas en la entidad.

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“En esta ocasión son 90 viviendas ya concluidas que forman parte en este conjunto de más de 600 viviendas dentro del desarrollo Centenario. Siguiendo sus instrucciones con todos los servicios agua potable, energía eléctrica, drenaje sanitario y además dispone aquí cerca de escuelas, centros de salud, espacios deportivos y mucho más, cerca del desarrollo plenamente integrado un programa urbano aquí en la ciudad de Chetumal”, añadió.

Señaló que las viviendas para el bienestar garantizan orden, planeación, calidad de vida para las y los habitantes.

Itzel Nayeli Prado, una de las beneficiadas, agradeció el apoyo y aseguró que el trámite para tener una vivienda fue muy fácil.

"Yo creí que va a ser mucho más difícil, pero gracias a este programa es muy, muy fácil. Yo los invito a todo los trabajadores a que hagan su sueño realidad. Es muy fácil y de verdad acérquense a las oficinas para tener su vivienda".

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