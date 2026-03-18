Las calles del Centro Histórico amanecieron este miércoles con fuerte presencia policiaca y diversos accesos bloqueados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ante las movilizaciones que encabezarán integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Desde las primeras horas de este día, policías capitalinos instalaron vallas metálicas y desplegaron un operativo de seguridad en las inmediaciones de Palacio Nacional y el Zócalo capitalino y principales vialidades del primer cuadro de la ciudad, con el objetivo de resguardar edificios públicos y controlar la circulación ante la llegada de manifestantes.

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Como parte de la jornada de protesta, integrantes de la CNTE se alistan para iniciar una megamarcha este miércoles a las 9:00 horas, la cual partirá del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo, donde prevén instalar un plantón que se mantendrá durante 72 horas.

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⚠️ Las calles del Centro Histórico de la CDMX amanecieron totalmente bloqueadas y con presencia de policías capitalinos, ante las manifestaciones que se esperan este día por parte de integrantes de la CNTE#VIDEO: @elkizz_ | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/bqsVugVzXp — El Universal (@El_Universal_Mx) March 18, 2026

El magisterio disidente exige la abrogación total de la reforma educativa, así como la eliminación de la Ley del ISSSTE de 2007, demandas que han reiterado en diversas movilizaciones realizadas en la capital del país.

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