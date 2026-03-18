La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que este miércoles 18 de marzo de 2026 se prevén lluvias fuertes en Chiapas y Quintana Roo, así como chubascos en zonas del noreste, oriente y centro de México.

Además, advirtió por vientos fuertes y heladas, por lo que recomendó a la población tomar medidas preventivas como abrigarse e hidratarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y poner especial atención a enfermos crónicos, infancias y adultos mayores.

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Estados con intervalos de chubascos este miércoles (de 5 a 25 mm)

Guerrero

Oaxaca

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Estados con lluvias aisladas este miércoles (de 0.1 a 5mm)

Tamaulipas

Durango

San Luis Potosí

Hidalgo

Puebla

Estado de México

Michoacán

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Conagua alertó que las precipitaciones de mayor intensidad podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de las entidades mencionadas. Por ello, exhortó a la población a atender las recomendaciones de Protección Civil.

Durante la mañana, el SMN señaló que se pronostican temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius con heladas en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Así como temperaturas de 0 a 5 grados en zonas montañosas de Sonora, Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Ciudad de México.

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Llueve está tarde de miércoles en el centro de la alcaldía Xochimilco en la Ciudad de México, el 8 de octubre de 2025. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Y por la tarde... ondas de calor

El Servicio Meteorológico Nacional explicó que, por la tarde de este miércoles, continuará una onda de calor en estados como Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (sur y suroeste), Oaxaca (sur) y Chiapas (sur).

En ese sentido, indicó que podrían presentarse temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en Baja California; asimismo, de 35 a 40 grados en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Morelos y Puebla.

Finalmente, temperaturas de 30 a 35 grados en Baja California Sur, Coahuila, San Luis Potosí, Estado de México, Campeche y Yucatán.

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