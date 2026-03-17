Segob reconoce omisión de paridad de género en Plan B de Sheinbaum; turnan documento a Comisiones

La Secretaría de Gobernación envió un oficio al Senado donde reconoce una omisión en materia de equidad de género en la iniciativa presidencial conocida como Plan B en la conformación de municipios.

Ante las críticas de dirigentes y legisladores de oposición, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que recibió dicho oficio.

“Recibimos de la Segob un oficio de la Consejería Jurídica mediante el cual nos informan de una omisión respecto a la paridad de género en la iniciativa del Plan B”, apuntó.

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El Senado recibe la iniciativa conocida como Plan B de la reforma electoral (17/03/2026). Foto: Especial

“Hemos turnado el documento a las Comisiones Dictaminadoras en donde se atenderá el tema”.

“La igualdad sustantiva y la paridad de género son parte de las grandes luchas de nuestro movimiento y de nuestra Presidenta”, agregó la senadora por Morena.

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, cuestionó la eliminación del principio de paridad constitucional en el denominado Plan B, al señalar que dicha omisión parece resultado de un “duende machista”.

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Manifestó preocupación por la posible exclusión de la paridad en los municipios, y confió en que se trate de un error técnico y no de una decisión deliberada.

“Espero que haya sido un error; no puedo creer que se busque eliminar la paridad en los municipios”, afirmó.

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