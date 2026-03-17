"Duende machista" eliminó del Plan B principio de paridad constitucional: López Rabadán; apuesta por corregir el "error"

Al afirmar que en caso de no corregirse en el Senado exigirá que se haga en la Cámara de Diputados, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, aseveró que un “duende machista” eliminó del llamado Plan B el principio de paridad constitucional.

“Yo espero, supongo, que fue un duende machista el que hizo esto; es un duende machista con falta de visión técnica, con falta de visión jurídica, con falta de inteligencia técnica y emocional, un duende machista que hay que despedirlo, por cierto (…) porque, evidentemente, no se podría entender que una lucha histórica de las mujeres por décadas se quiera cercenar o se quiera cortar de esta manera, sobre todo viniendo de una presidenta”, señaló en entrevista con reporteros de la fuente legislativa.

Subrayó que la existencia de mujeres al frente de la Cámara de Diputados, del Senado y de la Presidencia de la República, así como de alcaldesas y gobernadoras que hoy ejercen un cargo público es gracias a la visión de género que se plasmó en la Constitución en 2019 y de la cual fue proponente como senadora.

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Recordó que fue ella quien presentó la primera iniciativa para establecer el principio de paridad constitucional y posteriormente lo hicieron legisladoras de Morena y de otros partidos políticos, las cuales se dictaminaron y aprobaron en 2019.

“En ese año fue derecho vigente la paridad total. Que ahora haya una iniciativa que lo que busque sea eliminar el principio de paridad en los municipios me parece que es un error y ojalá y solamente sea un error, un mal documento”, sostuvo. "Espero, insistió, que no sea una posición ni política ni pública".

Finalmente, López Rabadán sostuvo que como mujer, legisladora, feminista y representante de millones de mujeres en este país exigirá que se corrija este error, pues borra la posibilidad de que las mujeres estén en la toma de decisiones en los municipios.

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“Es un error lamentable y es un error que me parece lleva a la reflexión de quienes tienen el documento en sus últimas etapas (…) hay discursos, hay posiciones públicas, hay iniciativas presentadas por legisladoras de todos los partidos, no importa si son de centro, de derecha o de izquierda; son los derechos de las mujeres que nos ha costado décadas ganar”, remató.

Plan B atenta contra paridad de género, acusa Alejandro Moreno

El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, denunció que el Plan B de la reforma electoral busca eliminar el principio constitucional de paridad de género, lo que calificó como “uno de los retrocesos más graves en la historia democrática reciente de México”.

En redes sociales advirtió que esta medida pondría en riesgo décadas de avances en la representación política de las mujeres y enviaría un mensaje de desigualdad institucionalizada.

Moreno Cárdenas subrayó que la paridad de género no es una concesión ni una cuota improvisada, sino el resultado de décadas de lucha social y reformas constitucionales que garantizaron la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones políticas.

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“Nos convertimos en referente internacional en igualdad sustantiva. Ese avance no fue casualidad; fue producto de presión social y convicción democrática”, señaló.

El dirigente priista afirmó que eliminar la paridad representaría perpetuar un sistema excluyente, donde las decisiones públicas se concentran en una sola visión y se vulneran derechos políticos fundamentales.

“Desmantelar la paridad significa negar la pluralidad y la justicia que exige una sociedad democrática”, alertó.

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Acusó que este intento de reforma constituye un ataque directo a los avances constitucionales en materia de derechos humanos.

Recordó que la Constitución mexicana garantiza la progresividad de los derechos, y que la paridad constituye un piso mínimo de igualdad: “Quitarla es institucionalizar la desigualdad”, insistió.

El presidente del PRI hizo un llamado a la defensa de la paridad como un pilar democrático irrenunciable:

“Sin mujeres en el poder la democracia queda incompleta. Sin paridad, hay retroceso. La igualdad no se negocia”, concluyó.

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