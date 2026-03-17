El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que el denominado Plan B de la reforma electoral no es una iniciativa "descafeinada".

En conferencia de prensa, el líder guinda reconoció que la reforma que fue rechazada era un proyecto más robusto, pero recordó que sus aliados no estuvieron de acuerdo, y señaló que en política "tenemos que separar lo deseable de lo posible".

"No está descafeinada; reconozco que la primera propuesta y el denominado plan A, era mucho más profundo, sin duda, tenía contenidos más profundos como el de la inteligencia artificial, el de los topes en los tiempos oficiales, los sistemas de integración de cámaras... ...pero en política tenemos que separar lo deseable de lo posible y esto es lo que fue posible con los aliados", señaló.

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Monreal Ávila dijo que el contenido del plan A, "es una exigencia ciudadana", por lo que no descartó que en 2027 se envíe una reforma en el mismo sentido.

"La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que no va a dejar de proponerla; es un año el que tiene que transcurrir para poder volver a presentar una reforma de esta naturaleza", explicó.

El también presidente de la Jucopo se dijo tranquilo y satisfecho de que PT y PVEM hayan adelantado su apoyo al plan B. Dijo que lo anterior permitirá evitar fracturas.

"Me siento tranquilo porque ya adelantaron su voto en favor de esta reforma, y se convierte también en un instrumento para retomar el diálogo y mantener la condición incólume que por momentos se vio fracturada", concluyó.

No habrá fast track para el Plan B, pero se prevé aprobarlo antes de Semana Santa: Ignacio Mier

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, aseguró que no se dispensarán trámites ni habrá fast track en el proceso de discusión y votación del Plan B de la reforma electoral.

En entrevista, el líder parlamentario de Morena adelantó que será hasta la próxima semana cuando se convoque a comisiones para dictaminar y procesar la iniciativa y confió en que sea aprobada antes de Semana Santa.

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“Vamos a darle cumplimiento a lo que establece el proceso legislativo. Si el día de hoy llega, va a ser turnada a las comisiones, va a seguir el trámite legislativo ordinario, se turnará a las comisiones, se reunirán las juntas directivas de las comisiones y elaborarán el proyecto de dictamen. Va a circular con el tiempo que establece el reglamento, pasará la discusión en comisiones y 24 horas después, conforme al procedimiento”, explicó.

—¿Pero sí da tiempo de que sea antes de Semana Santa? —se le preguntó.

—Sí, yo espero que sí, que así sea; seguramente podría ser la próxima semana, lo voy a platicar en la Junta de Coordinación Política, respondió.

Con información de Luis Carlos Rodríguez

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