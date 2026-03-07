El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, desmintió las afirmaciones hechas en redes sociales sobre la salud del expresidente Andrés Manuel López Obrador, donde se comentaba que habría estado internado en el Hospital Central Militar.

“Es absolutamente falso que el expresidente López Obrador, fundador y líder del Movimiento Regeneración Nacional haya ingresado al hospital militar como se ha venido afirmando. Digan NO a los falsarios y a las fake news”, escribió Ignacio Mier en su cuenta de X.

Al final de la reunión del Consejo Nacional de Morena, comenzó a circular la versión de que, debido a una afección cardiaca, el exmandatario habría sido hospitalizado en la Ciudad de México.

Ahí, varios liderazgos de Morena dijeron a EL UNIVERSAL desconocer dicha información; pero negaron que el expresidente haya estado delicado de salud en los últimos días.

Sheinbaum reacciona a rumores sobre salud de AMLO

Sobre los rumores sobre que el expresidente Andrés Manuel López Obrador está hospitalizado en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no tenía conocimiento respecto al tema.

—"Presidenta, ¿el expresidente Andrés Manuel López Obrador está hospitalizado?", se le preguntó al finalizar un acto público en Ixtapaluca, Estado de México.

—"No sé nada".

—"Justamente en su discurso hablaba (de las mentiras de las redes sociales)", se le insistió.

—"¡Ah, no sé nada!", respondió a los medios de comunicación que le cuestionaron respecto al tema.

