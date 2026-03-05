De cara a la definición de Morena de sus coordinadores y coordinadoras en los estados donde habrá elecciones el próximo año, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recomendó la promoción en territorio.

En su conferencia mañanera de este jueves 5 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador recomendaba “unos buenos tenis” para caminar y un morral para llevar los volantes.

Lee también Reforma Electoral: Sheinbaum no ve una "traición" del PT ni del Verde; acusa groserías en su contra y pide ver al "MCPRIAN"

“Mi única orientación es: la mejor manera de promoverse en un territorio es casa por casa, ni los grandes espectaculares, es el casa por casa”, dijo al recordar que cuando fue candidata a la jefatura delegacional de Tlalpan solo tenía un conocimiento del 3%.

“A pie recorrí, y es la delegación más grande de la ciudad a pie. Estuve primero promoviendo a Morena porque no me podía promover personalmente. Y después ya cuando fueron los tiempos electorales, porque fue la primera vez que Morena participó en una elección en el 2015”, contó.

“Entonces, lo mejor es el casa por casa , es lo mejor”, reiteró.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr