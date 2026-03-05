Más Información

Revisión del T-MEC: México y EU anuncian conversaciones bilaterales; serán el 16 de marzo

Revisión del T-MEC: México y EU anuncian conversaciones bilaterales; serán el 16 de marzo

Trump reemplaza a Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional; llega Markwayne Mullin

Trump reemplaza a Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional; llega Markwayne Mullin

Precio del petróleo se dispara de nuevo por la guerra en Irán; conflicto en Medio Oriente sacude bolsas globales

Precio del petróleo se dispara de nuevo por la guerra en Irán; conflicto en Medio Oriente sacude bolsas globales

Reforma Electoral: Sheinbaum no ve una "traición" del PT ni del Verde; acusa groserías en su contra y pide ver al "MCPRIAN"

Reforma Electoral: Sheinbaum no ve una "traición" del PT ni del Verde; acusa groserías en su contra y pide ver al "MCPRIAN"

Muere el artista Pedro Friedeberg a los 90 años

Muere el artista Pedro Friedeberg a los 90 años

SRE reporta 321 mexicanos evacuados ante conflicto en Medio Oriente; no hay afectados en su integridad

SRE reporta 321 mexicanos evacuados ante conflicto en Medio Oriente; no hay afectados en su integridad

De cara a la definición de Morena de sus coordinadores y coordinadoras en los estados donde habrá elecciones el próximo año, la presidenta recomendó la promoción en territorio.

En su conferencia mañanera de este jueves 5 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador recomendaba “unos buenos tenis” para caminar y un morral para llevar los volantes.

Lee también

“Mi única orientación es: la mejor manera de promoverse en un territorio es casa por casa, ni los grandes espectaculares, es el casa por casa”, dijo al recordar que cuando fue candidata a la jefatura delegacional de solo tenía un conocimiento del 3%.

“A pie recorrí, y es la delegación más grande de la ciudad a pie. Estuve primero promoviendo a porque no me podía promover personalmente. Y después ya cuando fueron los tiempos electorales, porque fue la primera vez que Morena participó en una elección en el 2015”, contó.

“Entonces, lo mejor es el casa por casa , es lo mejor”, reiteró.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]