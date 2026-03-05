Más Información
De cara a la definición de Morena de sus coordinadores y coordinadoras en los estados donde habrá elecciones el próximo año, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recomendó la promoción en territorio.
En su conferencia mañanera de este jueves 5 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador recomendaba “unos buenos tenis” para caminar y un morral para llevar los volantes.
“Mi única orientación es: la mejor manera de promoverse en un territorio es casa por casa, ni los grandes espectaculares, es el casa por casa”, dijo al recordar que cuando fue candidata a la jefatura delegacional de Tlalpan solo tenía un conocimiento del 3%.
“A pie recorrí, y es la delegación más grande de la ciudad a pie. Estuve primero promoviendo a Morena porque no me podía promover personalmente. Y después ya cuando fueron los tiempos electorales, porque fue la primera vez que Morena participó en una elección en el 2015”, contó.
“Entonces, lo mejor es el casa por casa , es lo mejor”, reiteró.
