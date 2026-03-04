"¿Hay alguien?" Así fue el ingreso de los periodistas de EL UNIVERSAL, Valente Rosas, Diego Prado y Manuel Espino a la residencia de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", relataron en entrevista Con los de Casa.

Junto al Director Editorial General del periódico, David Aponte y la columnista Maite Azuela, los reporteros describieron los múltiples objetos dentro de la varias cabañas de Tapalpan, la ruta de escape de los integrantes del CJNG y el hallazgo de una carpeta con documentos pertenecientes a esa organización.

Durante su cobertura, Manuel, Diego y Valente tuvieron la oportunidad de platicar con militares y personas del municipio. Confiesan que tuvieron dudas e incertidumbre sobre lo que les esperaba.

Después de casi 12 horas en carretera desde la Ciudad de México, los periodistas llegaron al complejo de residencias con estilo rústico, las cuales califican "de mucho lujo" y en las que coinciden que fueron intervenida por las fuerzas de seguridad del Ejército y la Guardia Nacional.

Altares, ropa y alimentos

El lunes 23 por la tarde, al ingresar al primer inmueble los reporteros señalan que había indicios de que la puerta de la entrada había sido violada, sin embargo no había señales de las autoridades o de un blindaje de la zona. Al ingresar al inmueble, lo primero que expresaron fue: "Buenas tardes, ¿hay alguien?"; y luego, Manuel, Valente y Diego ingresaron.

En la cocina había altas cantidades de alimentos. Suponen que era para más de 20 personas en la residencia, que podrían ser su personal más cercano.

Pero si hay un elemento predominante en cada cabaña, es la presencia de altares religiosos; en la primera residencia se encontró el Salmo 91 acompañado de imágenes y figuras diversas, como San Judas Tadeo, la Virgen de Guadalupe, Santa Rita o Chárbel Makhlouf. Por ello, Manuel Rosas señala que Nemesio era un "señor súper allegado a la religión", debido a la presencia de veladoras, altares, rezos, escapularios y crucifijos.

Periodistas de EL UNIVERSAL que estuvieron en la última guarida de "El Mencho" en Jalisco junto al Director Editorial de este medio David Aponte y la columnista Maite Azuela (04/03/2026). Foto: Julio Suárez / EL UNIVERSAL

La carpeta de la narconómina

Un último hallazgo, que Manuel Espino califica como "solo una pieza del gran rompecabezas", es una carpeta llena de documentos que varían desde cartas para Nemesio Oseguera, así como varias nóminas, relaciones de pagos a jefes de plaza, operadores, hackers, y gastos.

Se encontraron al menos referencias a 17 corporaciones policiacas de municipios cercanos a Tapalpa e incluso a Chiapas.

EL UNIVERSAL ha ido publicando información derivada de los documentos y los reporteros adelantaron que esta veta aún no está agotada. Aponte finalizó la transmisión al decir que la información está a disposición de las autoridades.

Para ver la transmisión completa:

