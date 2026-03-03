En la última guarida de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, se hallaron fotos personales y cartas que pedían por la salud y la protección divina del fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), hasta febrero pasado.

Pero de nada sirvieron las buenas vibras y las oraciones religiosas plasmadas en las misivas, ya que hace poco más de una semana el michoacano fue abatido en una operación del Ejército y de la Guardia Nacional en Tapalpa, Jalisco.

Los manuscritos localizados dejan ver el lado religioso de los integrantes del primer círculo del capo, así como de él mismo por la imagen de Cristo crucificado y de varios santos que se descubrieron en una de las cabañas del narcotraficante originario de la comunidad de Naranjo de Chila, municipio de Aguililla.

Ejemplo de ello es el del 7 de agosto de 2025, en poder de este diario, en el que el remitente, cuyo nombre no se específica, se dirige a El Mencho como “compradito” por quien pide que “Dios me lo bendiga” y “San Juditas me lo proteja de todo mal y peligro donde quiera que ande.

“Espero en Dios padre santo se encuentre bien de salud, fuerte, sano como siempre, que siempre goce de buena salud usted, toda su familia, todos los muchachos. Un fuerte abrazo mío y de toda mi familia. Lo quiero mucho”, señala.

“Yo, mis hijos, todos estamos con usted, con mi compadrito JR y con el patrón JP. Con toda la familia hasta la muerte, puro para adelante, como los aviones. ¡Puro CJNG! Dios me lo bendiga y San Juditas me lo proteja de todo mal y peligro donde quiera que esté y ande”.

Y añade: “Yo me cuido mucho y no hago confianza ni bajo la guardia para que nada me pase. Saludos míos, de su ahijado y de Hugo, de mi señora y de pollo gordo mata, mi amá poli”.

Los Alegres del Barranco, autores de corridos en honor a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, y el CJNG son mencionados en las cartas encontradas.

De puño y letra mayúscula, el breve extracto señala: “COMPADRITO, LE RECUERDO DE LO DEL GÜERO GALLERO, DE LO DE LOS ALEGRES DEL BARRANCO, ES EN ESTE MES”.

Oraciones, salmos y deseos de buena salud se plasmaron en las cartas a El Mencho que fueron encontradas. Fotos: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Desde hace un año, la agrupación sinaloense está en la mira de las autoridades de Jalisco, luego de que proyectara imágenes de El Mencho o El Señor de los Gallos durante una presentación en el Auditorio Telmex, en Zapopan.

Salmo

En otra misiva, fechada en enero del año pasado y encontrada en el cuarto de la cabaña del Tapalpa Country Club, el remitente invocó el Salmo 91 de la Biblia para pedir protección de Dios para Oseguera Cervantes.

La oración en el escrito señala: “Dígale al señor: Mi amparo. Mi refugio. Mi Dios en quien yo pongo mi confianza. Él lo librará del lazo del cazador y del azote de la desgracia. Lo cubrirá con sus plumas y hallará bajo sus alas un refugio.

“Aunque caigan mil hombres a su lado y 10 mil a su derecha, usted estará fuera de peligro. Su lealtad será su escudo y armadura. La desgracia no lo alcanzará ni la plaga se acercará a su tienda, pues los ángeles les han ordenado que lo escolten en todos sus caminos”.

En el cuarto de un refugio había un altar con veladoras y las imágenes de la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo y San Chárbel.