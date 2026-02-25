"El Mencho": ¿cómo es Aguililla, Michoacán?; conoce la tierra natal del líder del CJNG, abatido en Tapalpa

El 22 de febrero, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer que Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” e identificado como líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), falleció durante un operativo de seguridad realizado en Tapalpa, Jalisco, con la intervención de fuerzas especiales del Ejército Mexicano.

Ante ello, el nombre de Aguililla volvió a colocarse en el centro de la conversación pública. Se trata del municipio de Aguililla, señalado como lugar de origen de Nemesio Oseguera Cervantes.

Pero más allá de la figura criminal, ¿cómo es realmente este municipio? Entre paisajes serranos, clima cálido y una economía basada principalmente en actividades agrícolas y ganaderas, Aguililla ha sido también escenario de disputas del crimen organizado que marcaron su historia reciente.

¿Cómo es Aguililla, Michoacán?

El municipio de Aguililla es uno de los 113 municipios que integran el estado mexicano de Michoacán. Se encuentra localizado al suroeste del estado y aproximadamente 290 kilómetros al suroeste de la ciudad de Morelia.

Gracias a la riqueza de su suelo, la región destaca por su amplia producción agrícola, especialmente de limón, jitomate y chile.

Sin embargo, su ubicación estratégica entre montañas lo han hecho desde hace décadas un ansiado botín de los grupos criminales.

En 2021, el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se hizo con el control de todo Aguililla, por lo que los vecinos contaron que su municipio se transformó en un campo de batalla.

"Al entrar el CJNG se hizo una guerra en el pueblo y, después de correr a sus rivales (los miembros de Carteles Unidos), se hizo una cacería durante semanas en las que vimos asesinados en las calles y casas quemadas como parte de esa 'limpia' que decían hacer para borrar al otro grupo", recordó en 2021 Gilberto Vergara, párroco en Aguililla, para el medio BBC.

