Eclipse Lunar 2026: esta es la hora exacta para ver la Luna de sangre en México

Marzo traerá uno de los espectáculos más impactantes del año para los amantes del cielo nocturno: la Luna de Sangre, un fenómeno que teñirá de rojo el firmamento y captará la atención de miles de personas en México.

Este evento, conocido científicamente como eclipse lunar total, ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural. Lejos de desaparecer, la Luna adquiere un tono rojizo o cobrizo debido a la forma en que la atmósfera terrestre filtra la luz solar. Ese efecto visual es el que da origen al popular nombre de Luna de Sangre.

¿Cuándo ocurrirá el eclipse lunar total?

El esperado eclipse lunar total se registrará entre la noche del 2 y la madrugada del 3 de marzo. Será el único fenómeno de este tipo en todo el año calendario, ya que no habrá otro igual hasta finales de 2028, lo que convierte a esta Luna en un evento imperdible.

México contará con una posición privilegiada para observar el fenómeno, pues será visible en gran parte de Norteamérica y Centroamérica, permitiendo disfrutar de la fase de totalidad sin necesidad de equipos especiales.

¿A qué hora será el punto máximo de la Luna de Sangre?

El momento culminante del eclipse lunar ocurrirá a las 11:33 GMT, cuando la Luna alcanzará su tonalidad roja más intensa. El proceso completo tendrá una duración aproximada de cinco horas con treinta y nueve minutos.

El desarrollo del fenómeno será el siguiente:

08:44 – Inicio de la fase penumbral, con un sombreado apenas perceptible.

09:50 – Comienzo del eclipse parcial; la sombra terrestre empieza a cubrir la Luna.

11:04 – Inicio de la totalidad; el astro comienza a tornarse rojo.

11:33 – Punto máximo del eclipse lunar total y mayor intensidad del color rojizo.

y mayor intensidad del color rojizo. 12:03 – Fin de la totalidad y disminución gradual del tono rojo.

14:23 – Conclusión definitiva del fenómeno astronómico.

Para disfrutar de la Luna de Sangre solo será necesario contar con un cielo despejado. No se requiere protección especial para observar el evento, a diferencia de los eclipses solares.

