Luna de Sangre 2026: consejos prácticos para disfrutar de este fenómeno astronómico

El cielo nocturno de marzo se teñirá de rojo durante uno de los eventos más esperados del año: un eclipse lunar total que dará paso a la llamada .

Eclipse Lunar 2026: ¿cuándo ver la Luna de sangre en México?; conoce la fecha exacta. Foto: Imagen generada con IA
Durante el evento, la Tierra se alineará entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural. Esta alineación provoca que la Luna adquiera un tono rojizo debido a que la atmósfera terrestre filtra la luz solar y dispersa los colores azules, dejando pasar principalmente los matices rojos y anaranjados.

De acuerdo con la NASA, el fenómeno será visible desde cualquier punto de México y no volverá a repetirse con estas características hasta 2028.

¿Cuándo será el eclipse lunar total?

El eclipse lunar total ocurrirá el próximo 3 de marzo y tendrá una duración aproximada de 5 horas con 39 minutos, tiempo suficiente para apreciar cada una de sus fases.

En la totalidad del eclipse, los rayos del Sol atraviesan la atmósfera, dispersan la luz y le dan paso principalmente a los tonos amarillos y rojos, lo cual hace que la Luna tome ese característico color rojizo. Foto: NASA / En la sombra del eclipse
Además de México, el espectáculo astronómico también podrá observarse en distintas regiones de Norteamérica, Centroamérica, el este de Asia, Australia y Nueva Zelanda.

Consejos para disfrutar la Luna de Sangre

Especialistas en astronomía recomiendan tomar en cuenta los siguientes puntos para aprovechar al máximo la observación de la Luna de Sangre y el eclipse lunar total:

  • Buscar un lugar elevado y con horizonte despejado: Alejarse de edificios altos, árboles y zonas con alta contaminación lumínica permitirá una mejor visibilidad.
  • Revisar el pronóstico del clima: Un cielo despejado será clave para no perder detalle del eclipse lunar total.
  • Adaptar la vista a la oscuridad: Mirar la Luna al menos 30 minutos antes del punto máximo ayuda a que los ojos se acostumbren a la baja iluminación.
  • No se necesitan filtros especiales: A diferencia de un eclipse solar, el eclipse lunar puede observarse a simple vista sin riesgo para la salud visual.
  • Evitar el uso constante del celular: La luz de la pantalla puede afectar la adaptación nocturna de la vista.
  • Consultar aplicaciones astronómicas: Herramientas digitales ayudan a seguir en tiempo real las fases del fenómeno astronómico.
  • Capturar fotografías con trípode: Para quienes deseen registrar la Luna de Sangre, un soporte estable mejora la nitidez de las imágenes.

