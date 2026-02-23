Luna de Sangre 2026: consejos prácticos para disfrutar de este fenómeno astronómico

El cielo nocturno de marzo se teñirá de rojo durante uno de los eventos más esperados del año: un eclipse lunar total que dará paso a la llamada Luna de Sangre.

Eclipse Lunar 2026: ¿cuándo ver la Luna de sangre en México?; conoce la fecha exacta. Foto: Imagen generada con IA

Durante el evento, la Tierra se alineará entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural. Esta alineación provoca que la Luna adquiera un tono rojizo debido a que la atmósfera terrestre filtra la luz solar y dispersa los colores azules, dejando pasar principalmente los matices rojos y anaranjados.

De acuerdo con la NASA, el fenómeno será visible desde cualquier punto de México y no volverá a repetirse con estas características hasta 2028.

Lee también: ¿Por qué la Luna se vuelve roja?; el secreto detrás de la "Luna de Sangre

¿Cuándo será el eclipse lunar total?

El eclipse lunar total ocurrirá el próximo 3 de marzo y tendrá una duración aproximada de 5 horas con 39 minutos, tiempo suficiente para apreciar cada una de sus fases.

En la totalidad del eclipse, los rayos del Sol atraviesan la atmósfera, dispersan la luz y le dan paso principalmente a los tonos amarillos y rojos, lo cual hace que la Luna tome ese característico color rojizo. Foto: NASA / En la sombra del eclipse

Además de México, el espectáculo astronómico también podrá observarse en distintas regiones de Norteamérica, Centroamérica, el este de Asia, Australia y Nueva Zelanda.

Lee también: Eclipse Lunar 2026: ¿cuándo ver la Luna de sangre en México?; conoce la fecha exacta

Consejos para disfrutar la Luna de Sangre

Especialistas en astronomía recomiendan tomar en cuenta los siguientes puntos para aprovechar al máximo la observación de la Luna de Sangre y el eclipse lunar total:

Buscar un lugar elevado y con horizonte despejado : Alejarse de edificios altos, árboles y zonas con alta contaminación lumínica permitirá una mejor visibilidad.

: Alejarse de edificios altos, árboles y zonas con alta contaminación lumínica permitirá una mejor visibilidad. Revisar el pronóstico del clima : Un cielo despejado será clave para no perder detalle del eclipse lunar total .

: Un cielo despejado será clave para no perder detalle del . Adaptar la vista a la oscuridad : Mirar la Luna al menos 30 minutos antes del punto máximo ayuda a que los ojos se acostumbren a la baja iluminación.

: Mirar la Luna al menos 30 minutos antes del punto máximo ayuda a que los ojos se acostumbren a la baja iluminación. No se necesitan filtros especiales : A diferencia de un eclipse solar, el eclipse lunar puede observarse a simple vista sin riesgo para la salud visual.

: A diferencia de un eclipse solar, el puede observarse a simple vista sin riesgo para la salud visual. Evitar el uso constante del celular : La luz de la pantalla puede afectar la adaptación nocturna de la vista.

: La luz de la pantalla puede afectar la adaptación nocturna de la vista. Consultar aplicaciones astronómicas : Herramientas digitales ayudan a seguir en tiempo real las fases del fenómeno astronómico.

: Herramientas digitales ayudan a seguir en tiempo real las fases del fenómeno astronómico. Capturar fotografías con trípode: Para quienes deseen registrar la Luna de Sangre, un soporte estable mejora la nitidez de las imágenes.

También te interesará:

Mapa en tiempo real muestra bloqueos en México tras muerte de “El Mencho”, líder del CJNG; así lo puedes consultar

Día de la Bandera 2026: ¿habrá clases el 24 de febrero?; conoce lo que dice la SEP

¿Cómo es Tapalpa, Jalisco, pueblo mágico donde fue abatido “El Mencho”?; aquí te lo decimo

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv