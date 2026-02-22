Día de la Bandera 2026: ¿habrá clases el 24 de febrero?; conoce lo que dice la SEP

El 24 de febrero es una de las fechas más emblemáticas del calendario cívico en el país, pues se conmemora el Día de la Bandera en México. Ante la cercanía de esta celebración, madres, padres y estudiantes han comenzado a preguntarse si habrá cambios en el horario escolar o incluso suspensión de clases; por lo que a continuación te lo decimos.

Día de la Bandera 2026. Foto: Mario Arturo Martínez

¿Habrá clases el 24 de febrero por el Día de la Bandera?

Aunque la fecha es importante a nivel nacional, el Día de la Bandera no aparece como día de descanso obligatorio en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿Habrá clases el 24 de febrero por el Día de la Bandera? Esto dice la SEP. Foto: Calendario Escolar SEP

Esto significa que las actividades escolares se desarrollan con normalidad. En la mayoría de los planteles se realizan ceremonias cívicas, honores al lábaro patrio y actividades alusivas dentro del horario habitual, pero sin suspensión oficial.

¿Cuándo no habrá clases en febrero?

Sin embargo, para quienes esperan un descanso, sí hay una fecha marcada en el calendario escolar. El 27 de febrero se suspenderán actividades debido a la Junta de Consejo Técnico Escolar, reunión que se lleva a cabo el último viernes de cada mes.

¿Cuándo no habrá clases en febrero? Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Además, marzo traerá consigo un esperado megapuente, seguido semanas después por las vacaciones de Semana Santa, lo que representa un respiro para la comunidad estudiantil.

¿Por qué se celebra el Día de la Bandera el 24 de febrero?

El Día de la Bandera en México fue establecido en 1934 y reconocido oficialmente en 1940 por decreto del entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río.

La fecha está ligada al Plan de Iguala proclamado en 1821 por Agustín de Iturbide, quien presentó la llamada Bandera Trigarante. En aquel momento, los colores tenían un significado distinto:

Blanco : Religión

: Religión Verde : Independencia

: Independencia Rojo: Unión

¿Qué significado tienen los colores de la bandera de México?. Foto: Banco del Bienestar

Tras la caída del Imperio en 1823, el Congreso Constituyente mantuvo los colores verde, blanco y rojo, pero eliminó la corona imperial del águila e incorporó símbolos republicanos como las ramas de laurel y encino.

Años más tarde, durante el gobierno de Benito Juárez, el significado de los colores cambió tras la separación Iglesia-Estado:

Verde : Esperanza

: Esperanza Blanco : Unidad

: Unidad Rojo: La sangre de los héroes nacionales

En 1984 entró en vigor la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, donde se establece formalmente la descripción y proporciones de la Bandera Nacional, así como la obligación de realizar actos cívicos y programas especiales cada 24 de febrero.

