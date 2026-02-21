Los Comités de Defensa de la Nueva Escuela Mexicana (CoDeNEM) anunciaron el inicio de la instalación de estos comités en todo el país, y acusaron que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, “y sus secuaces se sienten los dueños de la SEP”.

“Anunciamos el inicio en la instalación de los comités de defensa de la nueva escuela mexicana y sus libros de texto gratuitos por todo el país, los cuales serán espacios donde nos instruiremos, nos agitaremos y nos organizaremos en busca de una educación otra, democrática, emancipadora, popular y crítica”, señalaron.

Este sábado, el exdirector general de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga Navarro, encabezó una Asamblea General del CoDeNEM, en el que presentó un posicionamiento de esa organización magisterial en el que insiste en la renuncia de Delgado Carrillo.

Marx Arriaga, exdirector de materiales educativos de la SEP. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

“Exigimos la destitución de Mario Delgado y de todos los funcionarios de la SEP que han elegido ir contra los principios de la 4T. Es decir, que han mentido, robado y traicionado, que han hablado en favor del pueblo pero que han actuado en contra, que han dedicado sus esfuerzos a que los principios democráticos de la nueva escuela mexicana no logren germinar en nuestras escuelas, en las comunidades educativas y en nuestra sociedad, y lo más indignante, que han permitido el regreso de los empresarios de la educación al diseño de las políticas públicas en materia educativa”, destacaron.

Indicaron que el magisterio insurgente nacional y las comunidades educativas se enfrentan en la actualidad frente a dos posibilidades; permitir una regresión en la propuesta educativa de la 4T, “o instruirnos, agitarnos y organizarnos para luchar por una verdadera revolución de las conciencias”.

“Sabemos que optar por la segunda opción conlleva enfrentar los grandes inconvenientes con los que deben lidiar quienes resisten: las calumnias de algunos medios de comunicación, la indiferencia de sectores de la sociedad que han perdido la esperanza de una educación mejor, el rechazo de supuestos compañeros de partido y de causa quienes consideran más importante su interés político o económico inmediato que el futuro de nuestro país”, indicaron.

Precisaron que la NEM es un logro histórico de quienes han luchado por décadas por una educación mejor. Es también el aporte más grande del obradorismo a la educación nacional. Una parte central y negociable de este gran proyecto educativo es la recuperación de la memoria histórica y de todas esas experiencias y luchas que, desarrolladas a través del tiempo, nos han permitido vivir un presente democrático”.

