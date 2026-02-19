Los libros de texto gratuitos deben estar al margen de los vaivenes ideológicos de los gobiernos, afirmó el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas.

En entrevista, el también senador de Morena no quiso opinar de la labor del exdirector de Materiales Educativos, Marx Arriaga, pero subrayó que el principal problema de los actuales libros de texto de educación básica es que no ha habido la capacitación que requiere el magisterio.

“El problema de fondo que hay con estos libros y la nueva escuela mexicana es que no ha existido una capacitación adecuada a los maestros, a las maestras de primaria, de secundaria, de media superior respecto al manejo de la metodología por proyectos”, advirtió.

Lee también Sheinbaum defiende a Marx Arriaga de la “crítica de la derecha”; que se comparen currículums, dice

El SNTE defiende el legado de los libros de texto

Señaló que esto ha representado un problema serio para los maestros.

“Desafortunadamente, en el 2018, por ejemplo, había un presupuesto de mil 450 millones para el tema de la actualización y capacitación profesional del magisterio. Pero ahora, por más que hicimos el planteamiento, se lograron incrementar 5 millones de pesos y se llegó a 230. Hay una diferencia enorme y no son suficientes esos recursos para que la Secretaría de Educación pueda emprender acciones importantes de capacitación”, recalcó.

Recordó que los libros de texto gratuitos surgieron en 1958 a propuesta del SNTE, por lo que el sindicato lo sigue considerando una conquista y un acto de indiscutible justicia social.

Sin embargo, advirtió que no deben estar sujetos a la orientación ideológica del gobierno en torno.

Lee también Añorve exige que Mario Delgado explique en el Senado “desastre” en libros de texto gratuitos; PRI prepara punto de acuerdo

“Para nosotros la educación debería ser una política de Estado y prevalecer por sobre los vaivenes ideológicos de los gobiernos. Sin embargo, ahora, con la nueva escuela mexicana, participaron más de mil maestros en su elaboración y nosotros queremos decir que todo es perfectible. […] Los libros en esencia tienen un enfoque adecuado y las correcciones que tengan que hacerse estamos seguros de que serán aceptadas también por las maestras y los maestros de México”, apuntó.

Cepeda Salas fue entrevistado al término de la reunión de la Comisión de Seguridad Social del Senado, que preside el dirigente magisterial.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr