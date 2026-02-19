Más Información

Van por pensiones doradas de Luz y Fuerza del Centro, Pemex y CFE

Van por pensiones doradas de Luz y Fuerza del Centro, Pemex y CFE

VIDEO Semar intercepta a semisumergible con 4 toneladas de cocaína; detienen a 3 personas

VIDEO Semar intercepta a semisumergible con 4 toneladas de cocaína; detienen a 3 personas

Detienen a hombre que usó botarga de "Senso loco" como conocen al sobrino de Layda Sansores; es liberado horas después

Detienen a hombre que usó botarga de "Senso loco" como conocen al sobrino de Layda Sansores; es liberado horas después

Diputado local de Morena, Francisco Vázquez, es exhibido en el Super Bowl LX; video difundido por su hija genera polémica

Diputado local de Morena, Francisco Vázquez, es exhibido en el Super Bowl LX; video difundido por su hija genera polémica

Comisión para la Reforma Electoral propone reordenar pluris y recorte al INE; estos son los cambios que plantea

Comisión para la Reforma Electoral propone reordenar pluris y recorte al INE; estos son los cambios que plantea

Después de que fue cesado de la dirección de Materiales Educativos de la (), la presidenta lo defendió de “la crítica de la derecha”.

En su conferencia mañanera de este jueves 19 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo calificó a Arriaga como un hombre “culto” y “honesto”, además de que pidió comparar el currículum del exfuncionario de la SEP con el de sus críticos.

“Pues sí hay un reconocimiento a Marx Arriaga, es un hombre con doctorado, culto, que hizo un gran trabajo al frente de los libros y todo nuestro reconocimiento a Marx. Toda esta crítica de la derecha ahora contra él, pues nada más que comparen el currículum de Marx Arriaga, sus publicaciones, su trabajo con el de cualquiera de sus críticos”, declaró al señalar que “a veces hay desencuentros internos”.

Lee también

Marx Arriaga no pidió dinero: Sheinbaum

La titular del Ejecutivo federal negó que Marx Arriaga pidiera dinero, como supuestamente denunciaron trabajadores de .

Insistió en que la Nueva Escuela Mexicana no se va a modificar, además de que hay enriquecimiento de los gratuitos que vienen de los propios maestros y estudiantes.

“Es un hombre honesto, no hay nada que demuestre lo contrario”, dijo al insistirle si se concluyó una investigación contra Arriaga por el presunto cobro de pagos a empleados.

Es un honor y una honra luchar junto a nuestra Presidenta: Marx Arriaga

El exdirector de Materiales Educativos, Marx Arriaga, reaccionó ante los dichos de la presidenta Sheinbaum Pardo durante la y afirmó que "es un honor y una honra" luchar junto a la Presidenta.

Lee también

Por medio de su cuenta de X, Arriaga prometió que el magisterio insurgente va a resguardar "el porvenir" y el "pensamiento crítico" a los ciudadanos que defenderán a la matria.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]