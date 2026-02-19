Después de que Marx Arriaga fue cesado de la dirección de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo defendió de “la crítica de la derecha”.

En su conferencia mañanera de este jueves 19 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo calificó a Arriaga como un hombre “culto” y “honesto”, además de que pidió comparar el currículum del exfuncionario de la SEP con el de sus críticos.

“Pues sí hay un reconocimiento a Marx Arriaga, es un hombre con doctorado, culto, que hizo un gran trabajo al frente de los libros y todo nuestro reconocimiento a Marx. Toda esta crítica de la derecha ahora contra él, pues nada más que comparen el currículum de Marx Arriaga, sus publicaciones, su trabajo con el de cualquiera de sus críticos”, declaró al señalar que “a veces hay desencuentros internos”.

Lee también Marx Arriaga reacciona a dichos de Sheinbaum tras defenderlo de críticas; "Es un honor luchar junto a nuestra Presidenta", señala

Marx Arriaga no pidió dinero: Sheinbaum

La titular del Ejecutivo federal negó que Marx Arriaga pidiera dinero, como supuestamente denunciaron trabajadores de Educación Pública.

Insistió en que la Nueva Escuela Mexicana no se va a modificar, además de que hay enriquecimiento de los libros de texto gratuitos que vienen de los propios maestros y estudiantes.

“Es un hombre honesto, no hay nada que demuestre lo contrario”, dijo al insistirle si se concluyó una investigación contra Arriaga por el presunto cobro de pagos a empleados.

Es un honor y una honra luchar junto a nuestra Presidenta: Marx Arriaga

El exdirector de Materiales Educativos, Marx Arriaga, reaccionó ante los dichos de la presidenta Sheinbaum Pardo durante la mañanera de este 19 de febrero y afirmó que "es un honor y una honra" luchar junto a la Presidenta.

Lee también "¡Los libros no son tuyos!"; Marx Arriaga es recibido con protestas en Ciudad Juárez tras destitución de la SEP

Por medio de su cuenta de X, Arriaga prometió que el magisterio insurgente va a resguardar "el porvenir" y el "pensamiento crítico" a los ciudadanos que defenderán a la matria.

¡Es un honor y una honra luchar junto a nuestra presidenta @Claudiashein!



El magisterio insurgente le promete resguardar el porvenir y seguir formando desde lo popular y el pensamiento crítico a los ciudadanos que defenderán a nuestra matria.



"Ajtlamis noxochiu

ajtlamis nokuik" https://t.co/0eegfy9IpV pic.twitter.com/6JsYIvyAOy — Marx Arriaga Navarro (@MarxArriaga) February 19, 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr