Un ataque armado ocurrido en la zona limítrofe entre Xochimilco y Tláhuac dejó un saldo de tres personas muertas y dos detenidos, luego de una persecución y un enfrentamiento con policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Los hechos se registraron en calles del pueblo de San Mateo Xalpa, en Xochimilco, donde dos hombres que viajaban a bordo de un automóvil rojo fueron atacados a tiros por sujetos que se desplazaban en una motocicleta sin placas. De acuerdo con el testimonio de una mujer que viajaba en el vehículo, los agresores alcanzaron la unidad y abrieron fuego directamente contra sus ocupantes.

Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que ambas víctimas murieron dentro del automóvil. Trascendió que uno de los fallecidos había salido recientemente del Reclusorio Sur y era acompañado por un familiar al momento del ataque.

Metros más adelante, un tercer hombre que viajaba en motocicleta resultó herido por una bala, perdió el control de la unidad y murió tras derrapar. Las autoridades investigan si esta persona tenía relación con los agresores o si fue alcanzado durante el intercambio de disparos.

Lee también Muere un hombre tras choque de motocicleta en la entrada a Santa Fe; mujer y menor resultan lesionadas

Tras recibir las características de los presuntos responsables, policías de la SSC, con apoyo del C2 Oriente, ubicaron a dos sospechosos en calles de la colonia San Andrés, en Tláhuac, donde inició una persecución.

Durante la movilización, uno de los presuntos implicados disparó contra un oficial, quien repelió la agresión y logró lesionarlo en un brazo. Finalmente, ambos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público junto con la motocicleta asegurada.

La SSC informó que uno de los detenidos, de 31 años, cuenta con antecedentes de ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud y robo calificado.

La Fiscalía capitalina ya investiga el móvil del triple homicidio, mientras continúan las indagatorias para esclarecer si el ataque estuvo relacionado con una disputa entre grupos delictivos que operan en la zona.

Agrega a EL UNIVERSAL como fuente preferida en Google afcl