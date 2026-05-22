El pasado martes 19 de mayo, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcenas, informó que el proyecto Perfect Day México de la empresa de cruceros Royal Caribbean, no será aprobado.

"Me permito informar que no se va a aprobar el Proyecto Perfect Day de Royal Caribbean… sabemos que la empresa está también buscando desistirse del proyecto, pero nosotros como Semarnat no lo vamos a aprobar”, expresó la secretaria en conferencia de prensa.

La noticia se dio en medio de una ola de polémica y presiones por parte de la sociedad civil, activistas y organizaciones ambientalistas, quienes expresaron el rechazo total al desarrollo de este parque acuático en Mahahual, Quintana Roo; pues la megaobra amenazaba con destruir manglares, arrecifes de coral y poner en riesgo el hábitat de cientos de especies nativas —incluyendo a algunas en peligro de extinción como los jaguares, las tortugas marinas y los manatíes—.

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Mahahual es el hábitat natural de decenas de especies en peligro de extinción, como el jaguar y las tortugas marinas. Foto: Canva y Gobierno de México

Usuarios exigen a Semarnat firma en la cancelación de Perfect Day México en Mahahual

Como refuerzo a la manifestación de activistas y diversas agrupaciones ambientalistas —como Salvemos Mahahual, Selvame Mx y DMAS—, que se llevó a cabo afuera de la Semarnat ayer, 21 de mayo, en la Ciudad de México, usuarios e internuatas han acudido a redes sociales para también exigir la resolución oficial final del rechazo a este proyecto.

En la protesta se destacó que a dos días del anuncio sobre la cancelación del megaproyecto, la dependencia federal no ha publicado las razones que fundamentan la decisión.

A través de diversas plataformas digitales y en los perfiles oficiales de la Semarnat, miles de usuarios continúan exigiendo la publicación de un documento oficial íntegro, accesible y oportuno que reconozca la decisión de la dependencia de frenar el desarrollo del parque acuático turístico en Mahahual.

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Activistas celebran freno de Semarnat a proyecto Perfect Day en Mahahual (19/05/2026). Foto: Archivo

Las y los internautas exigen que las autoridades competentes hagan el cambio de uso de suelo, emitan un documento oficial firmado donde se exprese la negativa al proyecto, y garanticen la protección a la zona. Asimismo, solicitan a la sociedad civil y a otros usuarios no "soltar" el tema y darle seguimiento para confirmar que se lleven a cabo los procedimientos necesarios.

Algunos de los comentarios más destacados en las diversas publicaciones de la Semarnat son:

"¡Aún no han hecho el cambio de suelo ! ¡No es oficial! ¡Las palabras no sirven necesitamos documento oficial , no nos quieran dar atole con el dedo".

! ¡No es oficial! ¡Las palabras no sirven , no nos quieran dar atole con el dedo". "Falta la publicación en el diario oficial donde lo declaren zona protegida ".

". " No bajen la guardia , aún sigue en riesgo mucho del territorio Mexicano, tenemos que seguir alzando la voz y pendientes de todo lo que digan y hagan!! estamos juntos en esto".

, aún sigue en riesgo mucho del territorio Mexicano, tenemos que y pendientes de todo lo que digan y hagan!! estamos juntos en esto". " Papelito habla ...Con las cláusulas claras de que ni ese proyecto, ni otros similares, ni hoy, ni nunca".

...Con las cláusulas claras de que ni ese proyecto, ni otros similares, ni hoy, ni nunca". "No suelten el tema porque no hay un documento oficial firmado y tampoco están declarando la zona como protegida, aún no estamos del otro lado".

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