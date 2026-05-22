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El pasado martes 19 de mayo, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcenas, informó que el proyecto Perfect Day México de la empresa de cruceros Royal Caribbean, no será aprobado.
"Me permito informar que no se va a aprobar el Proyecto Perfect Day de Royal Caribbean… sabemos que la empresa está también buscando desistirse del proyecto, pero nosotros como Semarnat no lo vamos a aprobar”, expresó la secretaria en conferencia de prensa.
La noticia se dio en medio de una ola de polémica y presiones por parte de la sociedad civil, activistas y organizaciones ambientalistas, quienes expresaron el rechazo total al desarrollo de este parque acuático en Mahahual, Quintana Roo; pues la megaobra amenazaba con destruir manglares, arrecifes de coral y poner en riesgo el hábitat de cientos de especies nativas —incluyendo a algunas en peligro de extinción como los jaguares, las tortugas marinas y los manatíes—.
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Usuarios exigen a Semarnat firma en la cancelación de Perfect Day México en Mahahual
Como refuerzo a la manifestación de activistas y diversas agrupaciones ambientalistas —como Salvemos Mahahual, Selvame Mx y DMAS—, que se llevó a cabo afuera de la Semarnat ayer, 21 de mayo, en la Ciudad de México, usuarios e internuatas han acudido a redes sociales para también exigir la resolución oficial final del rechazo a este proyecto.
En la protesta se destacó que a dos días del anuncio sobre la cancelación del megaproyecto, la dependencia federal no ha publicado las razones que fundamentan la decisión.
A través de diversas plataformas digitales y en los perfiles oficiales de la Semarnat, miles de usuarios continúan exigiendo la publicación de un documento oficial íntegro, accesible y oportuno que reconozca la decisión de la dependencia de frenar el desarrollo del parque acuático turístico en Mahahual.
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Las y los internautas exigen que las autoridades competentes hagan el cambio de uso de suelo, emitan un documento oficial firmado donde se exprese la negativa al proyecto, y garanticen la protección a la zona. Asimismo, solicitan a la sociedad civil y a otros usuarios no "soltar" el tema y darle seguimiento para confirmar que se lleven a cabo los procedimientos necesarios.
Algunos de los comentarios más destacados en las diversas publicaciones de la Semarnat son:
- "¡Aún no han hecho el cambio de suelo! ¡No es oficial! ¡Las palabras no sirven necesitamos documento oficial, no nos quieran dar atole con el dedo".
- "Falta la publicación en el diario oficial donde lo declaren zona protegida".
- "No bajen la guardia, aún sigue en riesgo mucho del territorio Mexicano, tenemos que seguir alzando la voz y pendientes de todo lo que digan y hagan!! estamos juntos en esto".
- "Papelito habla...Con las cláusulas claras de que ni ese proyecto, ni otros similares, ni hoy, ni nunca".
- "No suelten el tema porque no hay un documento oficial firmado y tampoco están declarando la zona como protegida, aún no estamos del otro lado".
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