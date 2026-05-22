Banorte redujo de 1.8 a 1.4% su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana en 2026, luego de un arranque de año más débil de lo previsto y ante un entorno internacional marcado por incertidumbre comercial y geopolítica.

El ajuste se dio después de que el INEGI confirmó este viernes que el Producto Interno Bruto (PIB) del país registró una caída trimestral de 0.6% en el primer trimestre del año, aunque en su comparación anual mostró un avance de 0.2 por ciento.

De acuerdo con el análisis del grupo financiero, la desaceleración reflejó una pérdida de dinamismo en la demanda interna, particularmente en inversión y consumo, además de debilidad en sectores como construcción y manufacturas. La actividad industrial cayó 1.0% trimestral, afectada principalmente por la construcción, que retrocedió 2.2%, mientras que las manufacturas disminuyeron 0.8 por ciento.

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Los servicios también mostraron un desempeño negativo al caer 0.4% trimestral, con retrocesos en esparcimiento, servicios profesionales y comercio al menudeo. En contraste, actividades gubernamentales y comercio al mayoreo reportaron avances durante el periodo.

Banorte señaló que, pese al débil inicio de año, espera una recuperación gradual en los próximos trimestres apoyada tanto por factores internos como externos. Entre los elementos que podrían impulsar la actividad económica destacó una mejora en el consumo privado, una recuperación parcial de la inversión y el efecto económico asociado con la Copa Mundial de Futbol de 2026.

El grupo financiero anticipó que los 13 partidos que se celebrarán en México generarán mayores flujos turísticos, incremento en el consumo y nuevos proyectos de infraestructura y conectividad en las ciudades sede. También prevé un impulso derivado de proyectos contemplados dentro del plan federal de inversión e infraestructura, tras la aprobación reciente de la legislación relacionada con ese sector.

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En el frente externo, Banorte consideró que las exportaciones seguirán mostrando resiliencia por la reconfiguración de cadenas de suministro y por el crecimiento de manufacturas avanzadas vinculadas a inversiones en inteligencia artificial en Estados Unidos. Asimismo, estimó que las conversaciones bilaterales entre México y Estados Unidos rumbo a la revisión del T-MEC podrían mantener un tono constructivo.

El banco proyectó que el PIB mexicano avanzará 1.2% anual en el segundo trimestre, 2.3% en el tercero y 1.9% en el cuarto trimestre de 2026. Para el consumo privado espera un crecimiento de 2.0% en todo el año, mientras que la inversión tendría una expansión moderada de 0.6 por ciento.

Además, el INEGI reportó que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) creció 0.4% mensual en marzo, impulsado principalmente por el sector servicios, mientras que las actividades primarias avanzaron 4.5 por ciento.

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gs