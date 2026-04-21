En el primer trimestre del 2026, la utilidad de Grupo Financiero Banorte alcanzó los 15 mil 458 millones de pesos, cifra superior en 1% respecto al mismo periodo del 2025.

De acuerdo con la institución financiera, dicho resultado obedeció a menores ingresos por intereses y otros rubros como resultado por intermediación, así como mayores montos de provisiones.

De acuerdo con el reporte de resultados financieros del grupo, el saldo de la cartera de crédito vigente creció 6% en el primer trimestre de 2026 respecto del mismo periodo previo, alcanzando un saldo superior a los 1.25 billones de pesos.

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En tanto, la cartera de consumo registró un crecimiento de 11% en el periodo para un saldo de 542 mil 196 millones de pesos.

El Índice de Morosidad (IMOR) se ubicó en 1.4% al cierre del primer cuarto del año.

Mundial 2026 tendrá experiencia 100% sin efectivo en estadio en CDMX dice Banorte

El director general de Grupo Financiero Banorte, Marcos Ramírez, dijo que el Mundial 2026 tendrá una experiencia 100% sin efectivo en el estadio Banorte, el cual no llevará su nombre durante la justa deportiva.

En conferencia de prensa, el directivo dijo que Banorte será responsable de la infraestructura operativa de pagos dentro del inmueble, con una plataforma diseñada para operar bajo un esquema “cashless” en su totalidad.

Señaló que el objetivo es garantizar transacciones sin interrupciones y una experiencia fluida para los usuarios durante los partidos.

Detalló que la meta es alcanzar un funcionamiento al 100% sin efectivo, aunque reconoció que el desempeño dependerá también de otros actores involucrados en la operación del evento. Aun así, afirmó que existe un compromiso conjunto para evitar fallas y asegurar que el sistema sea plenamente funcional durante la justa mundialista.

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Ramírez recordó que, conforme a la normativa de la FIFA, ningún estadio podrá utilizar nombres comerciales durante el torneo, por lo que el inmueble será denominado oficialmente como “Estadio Ciudad de México”. No obstante, reiteró que Banorte mantendrá el control de la operación tecnológica en materia de pagos.

El directivo dijo que en los partidos recientes realizados en el estadio Banorte se ha mejorado la experiencia de pagos; incluso, detalló que en el encuentro del sábado pasado entre América y Toluca se registró un récord de venta de 22 millones de pesos, con pagos sin efectivo.

El directivo resaltó que el Estadio Banorte está totalmente “usable” con más de 90% de avance y será entregado a FIFA el 11 de mayo.

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